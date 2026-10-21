Las autoridades italianas han declarado la alerta naranja por condiciones meteorológicas en toda la región de Lombardía, ante una situación grave y peligrosa. La lluvia incesante comenzó el martes y ha azotado la zona sin tregua, lo que pone en serio peligro la disputa del partido europeo programado. Según Simon Peach, de Press Association, las previsiones apuntan a que podrían caer hasta 64 mm de lluvia antes de la hora prevista para el inicio del partido en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

El aguacero ha dejado el terreno de juego empapado, mientras que la posibilidad de que caigan rayos añade más motivos de preocupación por la seguridad. A los aficionados que acudan al partido les espera una noche especialmente desapacible, ya que solo una de las cuatro gradas del estadio está cubierta. Pese al preocupante pronóstico, los responsables del Como siguen confiando en que el campo drene lo suficiente para evitar una suspensión a última hora.