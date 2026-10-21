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El Manchester United se enfrenta a un gran caos en su calendario de la Champions League por las alertas de condiciones meteorológicas peligrosas que amenazan el partido contra el Como
Las lluvias extremas ponen en riesgo el césped del estadio Giuseppe Sinigaglia
Las autoridades italianas han declarado la alerta naranja por condiciones meteorológicas en toda la región de Lombardía, ante una situación grave y peligrosa. La lluvia incesante comenzó el martes y ha azotado la zona sin tregua, lo que pone en serio peligro la disputa del partido europeo programado. Según Simon Peach, de Press Association, las previsiones apuntan a que podrían caer hasta 64 mm de lluvia antes de la hora prevista para el inicio del partido en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
El aguacero ha dejado el terreno de juego empapado, mientras que la posibilidad de que caigan rayos añade más motivos de preocupación por la seguridad. A los aficionados que acudan al partido les espera una noche especialmente desapacible, ya que solo una de las cuatro gradas del estadio está cubierta. Pese al preocupante pronóstico, los responsables del Como siguen confiando en que el campo drene lo suficiente para evitar una suspensión a última hora.
- (C)Getty Images
El United afronta una crisis de lesiones ante un Como al alza
Si el partido llega a disputarse, el United afrontará una prueba difícil ante un Como en buena forma, dirigido por el excentrocampista del Arsenal Cesc Fabregas. El equipo de la Serie A atraviesa una trayectoria ascendente y cuenta en sus filas con Willy Kambwala, exdefensa del Manchester United.
Los visitantes llegaron a Italia muy mermados. Seis jugadores del primer equipo no entrenaron el martes, lo que dejó la plantilla bajo mínimos antes de su tercer compromiso europeo. Entre las bajas figuran jugadores importantes como Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez y Luke Shaw, además de Ayden Heaven y Patrick Dorgu.
Esta creciente lista de bajas por lesión agrava la pésima temporada del gigante inglés. Tras lograr solo dos victorias en todas las competiciones esta campaña, atraviesa su peor arranque de temporada en 40 años.
Carrick resta importancia a las preocupaciones por el tiempo y la presión
Pese a la situación convulsa dentro y fuera del campo, el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, no se inmuta ante los temporales en Italia. Ante los medios antes del viaje, el técnico restó importancia al efecto de la lluvia en la preparación de su plantilla. «No, por mi parte nada de momento; estamos acostumbrados a la lluvia», afirmó Carrick. «¡Le sacaremos el máximo partido!»
Carrick también habló de su continuidad en el cargo en medio de un inicio de temporada históricamente malo para el club. Insistió en que mantiene todo el respaldo de la directiva de Old Trafford y en que entiende lo que se le exige. «No necesito que nadie me dé garantías. Está bastante claro», explicó. «Conozco mi papel, conozco mis responsabilidades y no necesito que nadie me diga cuándo las cosas van bien o cuándo tienen que mejorar.
«Conozco la realidad y no tengo ningún problema con ello. Sé que tenemos que ganar partidos para que todo fluya y encaje. Me siento respaldado, sí, ¿por qué no iba a estarlo? Tengo una relación muy buena con todo el mundo en el club. No hay ningún problema en ese sentido».
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Momento crucial en la etapa de Carrick
El United se encuentra en una situación delicada en la Champions League tras sumar tres puntos en sus dos primeros partidos. Lograr un resultado positivo en Italia, si el tiempo lo permite, es vital para mantener el impulso en Europa y aliviar la creciente presión sobre el cuerpo técnico.
Afrontar este encuentro con numerosas rotaciones exigirá una enorme disciplina táctica. Si el terreno de juego del Stadio Giuseppe Sinigaglia acaba anegado, el mermado equipo de Carrick tendrá que dejar de lado sus pautas habituales de juego y afrontar un partido duro y físico para salvar su temporada.
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