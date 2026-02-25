Getty Images Sport
El Manchester United se encuentra en un punto muerto con el contrato de Kobbie Mainoo
El Manchester United aún no ha iniciado las negociaciones con Mainoo.
Según The Sun, el United aún no ha iniciado las negociaciones con Mainoo para renovar su contrato. El contrato actual del internacional inglés dura hasta 2027, y el informe afirma que solicitó salir del club cedido en verano. No había sido titular en ningún partido con Rubén Amorim, pero ha vuelto al once inicial con Carrick, desde que el excentrocampista del Tottenham y del United fue nombrado entrenador interino. El United tiene la opción de activar una prórroga del contrato de Mainoo por un año más.
Aunque el centrocampista aún no es un jugador acabado, Carrick está evitando deliberadamente dar lecciones al joven. El entrenador cree que, tras un periodo tan agotador a nivel mental, la mejor intervención del entrenador es a menudo no intervenir en absoluto, dejando que un «gran talento» respire y encuentre su ritmo natural sin el miedo a ser sustituido inmediatamente.
Elogios de Carrick al centrocampista
Carrick ha elogiado el potencial del joven centrocampista a medida que avanza la temporada.
«Conozco a Kobbie desde hace mucho tiempo. Empecé a trabajar con él cuando tenía 13 o 14 años, cuando yo estaba empezando a sacarme el título de entrenador, hace ya unos cuantos años», declaró a BBC Sport. «Solo un poco. Y luego, obviamente, cuando estuve aquí la primera vez, él estaba un poco por aquí y por allá.
Así que creo que conocerlo y tener experiencia con él, y verlo rendir a ese nivel en ocasiones tan importantes... Antes he dicho que los entrenadores deben ser capaces de lidiar con estar aquí y con el nivel que ello conlleva. Lo que Kobbie ha hecho a una edad tan temprana es realmente increíble.
Olvidamos lo joven que es todavía. Yo era un gran admirador suyo, le veía jugar y sabía de lo que era capaz. Así que no fue una decisión difícil alinearle. Y, para ser sinceros, no es fácil encontrar el ritmo y la forma cuando no has jugado. Hay cosas en las que puede mejorar, cosas en las que puede progresar, pero aún no hemos empezado con eso porque le estamos dejando que encuentre su ritmo».
«He sido muy consciente de no darle demasiadas indicaciones, solo un par de consejos, algunas cosas sobre la posición y algunos detalles aquí y allá, pero confío en lo que es. Es un futbolista fantástico y tiene un gran talento».
La llamada de Tuchel
Mainoo ha disputado 10 partidos con la selección inglesa, pero aún no ha jugado bajo las órdenes del nuevo entrenador Thomas Tuchel. La última vez que jugó con su selección fue bajo la dirección del entrenador interino Lee Carsley, cuando los Tres Leones vencieron a la República de Irlanda por 2-0 en septiembre de 2024.
Sin embargo, el técnico alemán ha abierto la puerta al regreso del centrocampista.
«Es fantástico que [Mainoo] haya vuelto a los terrenos de juego. Tiene un talento enorme», declaró Tuchel durante el sorteo de la Liga de Naciones de la UEFA.
«Ya ha jugado un torneo de principio a fin con Inglaterra, así que vuelve a estar en el punto de mira, al igual que Luke Shaw y Harry [Maguire].
Hay algunos jugadores que han vuelto a entrar en escena de repente, ahora juegan con una defensa de cuatro y con un estilo diferente que es un poco más fácil de adaptar a nuestra estructura actual. Es una buena competencia».
¿Qué viene después?
Inglaterra se enfrentará a Uruguay y Japón en los próximos partidos de preparación para la Copa del Mundo en marzo; en el torneo, jugará contra Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
