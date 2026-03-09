Getty
El Manchester United se arrepienta de haber dejado ir a un jugador «fenomenal», según revela el exdelantero de los Red Devils tras haberlo visto entrenar durante dos meses
Onana fracasó antes de que el Manchester United fichara a Lammens.
Muchos se sorprendieron cuando el United se despidió del internacional español De Gea. Fue cuatro veces Jugador del Año en Manchester y era considerado por muchos como un modelo de consistencia en una época de bajo rendimiento por parte de muchos de los que vestían la famosa camiseta roja.
Fichado por Sir Alex Ferguson en 2011, lo que le permitió ganar la Premier League, De Gea disputó 545 partidos con el United a lo largo de 12 años, lo que le sitúa en el séptimo puesto de la lista histórica del club.
El United se despidió de De Gea como agente libre, al expirar su contrato, y fichó al internacional camerunés Andre Onana como su sustituto. Ese experimento no salió como estaba previsto, y Onana ahora está cedido en el Trabzonspor turco. Se espera que sea traspasado de forma permanente este verano.
Esto se debe a que Senne Lammens ha demostrado la fiabilidad que el United necesita bajo los palos. El belga de 23 años parece ser el sucesor a largo plazo de De Gea que los Red Devils estaban esperando.
¿Cometió el Manchester United un error al dejar marchar a De Gea?
Cuando se le preguntó si el United se habría arrepentido de su decisión de dejar marchar a De Gea, Rossi, en declaraciones a GOAL en colaboración con talkSPORT Bet Online Slots, respondió: «Sí, creo que sí. Volví a entrenar con el Manchester United cuando tenía 33 o 34 años, y David estaba allí, y creo que ese fue el año en que se marchó. Después de esa temporada, se fue.
«Quiero decir, el tipo seguía siendo fenomenal. Seguía parando todos los tiros posibles. Es una leyenda en el Manchester United. También era un líder en el vestuario. Lo vi en los dos meses que estuve allí. Así que, sí, creo que fue un error. Creo que deberían haberlo retenido.
Pero, ya sabes, si vas a tomar una decisión así, entonces tienes que encontrar al sustituto adecuado. Tienes que encontrar a las personas adecuadas para sustituirlo. ¿Lo hicieron? Probablemente no. Pero ahora han encontrado a un portero muy, muy bueno, un portero joven que lo está haciendo fenomenal. Así que creo que van por el buen camino».
Preguntas sobre por qué se traspasó al portero español.
Rossi no es el primero en sugerir que el United debería haber mostrado más respeto hacia De Gea, teniendo en cuenta todo lo que ha aportado al equipo a lo largo de los años. Paul Parker es otra antigua estrella de los Red Devils que ha cuestionado la lógica de permitir que un jugador de probada eficacia se marche.
Anteriormente declaró a DAZN: «El United se deshizo de David De Gea porque sus pies no eran lo suficientemente buenos. Si De Gea hubiera estado allí el año pasado, el United habría quedado, en el peor de los casos, cómodamente en la mitad de la tabla, dada la cantidad de paradas que hizo De Gea.
«Para ser sincero, los aficionados del United se han cagado en De Gea. Cuatro veces mejor jugador de la temporada en el United, mejor jugador de la temporada en la Fiorentina, eso lo dice todo. Todo el mundo se dejó llevar por esa estupidez que los futbolistas difundieron sobre que los porteros deben ser buenos con los pies, y los aficionados al fútbol se lo creyeron».
De Gea protagoniza en Italia mientras el Manchester United encuentra a su nuevo portero titular a largo plazo.
De Gea se tomó un año sabático tras hacer las maletas en Old Trafford. Este merecido descanso le permitió reavivar su pasión por el fútbol, y en 2024 fichó por la Fiorentina italiana.
Sus actuaciones allí, a sus 35 años, han puesto aún más de manifiesto lo que le falta al United. Sin embargo, Lammens parece haber acallado el prolongado debate sobre los porteros en Manchester y podría encontrarse jugando en la Liga de Campeones en 2026-27, al tiempo que persigue los títulos nacionales.
