Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Manu Kone RomaGetty
Adhe Makayasa

Traducido por

El Manchester United sabe que el francés Manu Kone cuesta más de 45 millones de libras, así que busca otro objetivo tras renunciar a fichar a Ederson, del Atalanta

Fichajes
Manchester United
M. Kone
Ederson
Premier League
Roma
Serie A

El Manchester United busca fichar al centrocampista de la Roma, Manu Koné, tras fracasar las negociaciones por Ederson, del Atalanta. El internacional francés agrada a la directiva de los «Red Devils», pero el club italiano pide más de 45 millones de libras para dejarlo marchar este verano.

  • Los Red Devils se interesan por Kone

    El United ha cancelado de forma inesperada un acuerdo de 45 millones de euros (38 millones de libras) para fichar al centrocampista del Atalanta Ederson, pese a que las negociaciones estaban muy avanzadas tras los reconocimientos médicos. Según el *Corriere dello Sport*, Old Trafford ha virado de inmediato hacia la estrella francesa de la Roma, Manu Koné. La operación busca reforzar el centro del campo con un jugador que se adapta a las exigencias físicas de la Premier League.


    • Anuncios
  • Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    El United abandona el interés por Ederson

    La repentina retirada del United de la puja por Ederson sorprendió en Italia, pues desde junio se habían acordado las condiciones personales y una base de 40,5 millones de euros (34,4 millones de libras), más 4,5 millones (3,8 millones de libras) en complementos.

    Sky Sport Italia y Fabrizio Romano aseguran que el club se retiró tras pedir pruebas médicas extra. Sin embargo, el Atalanta cree que el fracaso se debió a un cambio de opinión del equipo de la Premier, no a problemas físicos del centrocampista, quien fue convocado con Brasil para el Mundial.

  • La Roma exige una prima

    El director deportivo de la Roma, Tony D’Amico, negocia una estrategia de fichajes basada en plusvalías para cumplir con el Juego Limpio Financiero. Según el *Corriere dello Sport*, la postura de los Giallorossi es firme: 55 millones de euros (47 millones de libras) como precio mínimo por el centrocampista tras sus actuaciones internacionales. Ni siquiera 50 millones de euros (42,5 millones de libras) bastarían para que el club italiano lo deje marchar a Inglaterra.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Al United le espera una reestructuración del centro del campo

    La directiva del United debe actuar ya para presentar una nueva oferta antes del cierre del mercado de fichajes. El fracaso en la negociación por Ederson aumenta la presión para no repetir errores con la Roma, sobre todo porque se espera una mayor competencia internacional por Kone.

    Mientras tanto, el futuro de Ederson en el Atalanta sigue siendo incierto: podría reincorporarse al equipo bajo las órdenes del nuevo entrenador, Maurizio Sarri, o buscar otros destinos antes de que cierre el mercado.

Amistosos
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Amistosos
Roma crest
Roma
ROM
Cannes crest
Cannes
CAN