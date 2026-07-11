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El Manchester United sabe que el francés Manu Kone cuesta más de 45 millones de libras, así que busca otro objetivo tras renunciar a fichar a Ederson, del Atalanta
Los Red Devils se interesan por Kone
El United ha cancelado de forma inesperada un acuerdo de 45 millones de euros (38 millones de libras) para fichar al centrocampista del Atalanta Ederson, pese a que las negociaciones estaban muy avanzadas tras los reconocimientos médicos. Según el *Corriere dello Sport*, Old Trafford ha virado de inmediato hacia la estrella francesa de la Roma, Manu Koné. La operación busca reforzar el centro del campo con un jugador que se adapta a las exigencias físicas de la Premier League.
- Getty Images Sport
El United abandona el interés por Ederson
La repentina retirada del United de la puja por Ederson sorprendió en Italia, pues desde junio se habían acordado las condiciones personales y una base de 40,5 millones de euros (34,4 millones de libras), más 4,5 millones (3,8 millones de libras) en complementos.
Sky Sport Italia y Fabrizio Romano aseguran que el club se retiró tras pedir pruebas médicas extra. Sin embargo, el Atalanta cree que el fracaso se debió a un cambio de opinión del equipo de la Premier, no a problemas físicos del centrocampista, quien fue convocado con Brasil para el Mundial.
La Roma exige una prima
El director deportivo de la Roma, Tony D’Amico, negocia una estrategia de fichajes basada en plusvalías para cumplir con el Juego Limpio Financiero. Según el *Corriere dello Sport*, la postura de los Giallorossi es firme: 55 millones de euros (47 millones de libras) como precio mínimo por el centrocampista tras sus actuaciones internacionales. Ni siquiera 50 millones de euros (42,5 millones de libras) bastarían para que el club italiano lo deje marchar a Inglaterra.
- AFP
Al United le espera una reestructuración del centro del campo
La directiva del United debe actuar ya para presentar una nueva oferta antes del cierre del mercado de fichajes. El fracaso en la negociación por Ederson aumenta la presión para no repetir errores con la Roma, sobre todo porque se espera una mayor competencia internacional por Kone.
Mientras tanto, el futuro de Ederson en el Atalanta sigue siendo incierto: podría reincorporarse al equipo bajo las órdenes del nuevo entrenador, Maurizio Sarri, o buscar otros destinos antes de que cierre el mercado.
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