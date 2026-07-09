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El Manchester United revela la ubicación de su nuevo estadio de 100 000 asientos, mientras los «Diablos Rojos» se preparan para dejar Old Trafford
El United desvela la ubicación de su estadio
Los Red Devils han confirmado que su nuevo estadio de 100 000 asientos se construirá en el corazón del «Stadium District», una zona totalmente nueva ubicada unos 350 metros al noroeste del actual Old Trafford. El proyecto es el pilar del plan de regeneración de Trafford Wharfside, respaldado por el ayuntamiento y las autoridades de transporte.
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La nueva sede conserva el legado
El club ha explicado que eligió esta ubicación para seguir junto a Old Trafford y mantener la historia, las tradiciones y los rituales de los días de partido, muy importantes para la afición. Es un paso clave para modernizar las instalaciones sin perder sus raíces.
Collette Roche, directora ejecutiva del proyecto del nuevo estadio, afirmó: «La publicación del Plan Director de Wharfside es un paso clave para construir un estadio de categoría mundial en el corazón de un distrito en pleno desarrollo. Es una oportunidad única de crear un destino que beneficie a aficionados, comunidades locales y toda la región durante décadas.
«El emplazamiento propuesto para el estadio goza de una ubicación ideal junto a Old Trafford, lo que nos permite preservar el patrimonio, las tradiciones y los rituales de los días de partido que son tan importantes para nuestros aficionados, al tiempo que proporciona la conectividad y la infraestructura necesarias para ofrecer una experiencia para los aficionados verdaderamente de talla mundial.
«Construiremos un estadio de talla mundial junto a los aficionados, no solo para ellos. Ambiente, asequibilidad y accesibilidad seguirán siendo clave, y esperamos seguir trabajando con ellos y otras partes interesadas en la próxima fase de diseño y desarrollo».
El Ayuntamiento prevé un impulso económico
Este plan inyectará 7.300 millones de libras al año a la economía del Reino Unido y creará 48.000 empleos locales. El área de 150 hectáreas no solo albergará fútbol, sino un barrio dinámico y de uso mixto abierto a los residentes todo el año.
Tom Ross, presidente del Ayuntamiento de Trafford, añadió: «Estamos encantados de presentar el plan director que inicia el camino para definir qué y dónde, con el fin de dar vida a este destino cultural y deportivo de talla mundial.
Queremos un lugar estupendo no solo los días de partido, sino todos los días, y necesitamos que residentes y empresas nos ayuden a dar forma a esta visión en el próximo proceso de consulta.
«Wharfside se convertirá en una red de barrios atractivos donde vivir, trabajar, pasear, explorar, relajarse en familia, disfrutar de la naturaleza y la fauna, quedar con amigos, salir a comer, tomar algo, ir de compras y divertirse.
Contará con grandes parques, viviendas asequibles, nuevos servicios sanitarios y educativos, transporte público eficiente y espacios para caminar, andar en bicicleta y hacer deporte.
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Se acerca la fase de consulta sobre el diseño
La directiva del United insiste en que aún no hay decisión final sobre el futuro de Old Trafford. El siguiente paso será recoger las opiniones de los aficionados sobre el anteproyecto y el diseño del nuevo estadio. Próximamente se anunciará un amplio proceso de consulta a seguidores y empresas locales.
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