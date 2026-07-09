El Manchester United revela la ubicación de su nuevo estadio de 100 000 asientos, mientras los «Diablos Rojos» se preparan para dejar Old Trafford

El club ha explicado que eligió esta ubicación para seguir junto a Old Trafford y mantener la historia, las tradiciones y los rituales de los días de partido, muy importantes para la afición. Es un paso clave para modernizar las instalaciones sin perder sus raíces.

Collette Roche, directora ejecutiva del proyecto del nuevo estadio, afirmó: «La publicación del Plan Director de Wharfside es un paso clave para construir un estadio de categoría mundial en el corazón de un distrito en pleno desarrollo. Es una oportunidad única de crear un destino que beneficie a aficionados, comunidades locales y toda la región durante décadas.

«El emplazamiento propuesto para el estadio goza de una ubicación ideal junto a Old Trafford, lo que nos permite preservar el patrimonio, las tradiciones y los rituales de los días de partido que son tan importantes para nuestros aficionados, al tiempo que proporciona la conectividad y la infraestructura necesarias para ofrecer una experiencia para los aficionados verdaderamente de talla mundial.

«Construiremos un estadio de talla mundial junto a los aficionados, no solo para ellos. Ambiente, asequibilidad y accesibilidad seguirán siendo clave, y esperamos seguir trabajando con ellos y otras partes interesadas en la próxima fase de diseño y desarrollo».