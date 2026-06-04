El Manchester United renueva al veterano jugador, con lo que los «Diablos Rojos» conservan a un «líder importante» en el vestuario de Michael Carrick

El United ha asegurado el futuro de Heaton, de 40 años, al extender su contrato un año más. El veterano portero, formado en la cantera, seguirá siendo clave en Carrington.

Valorado por su influencia, actúa como puente entre el cuerpo técnico y la plantilla. Desde su regreso en 2021 ha ganado la Carabao Cup y se ha vuelto indispensable en el vestuario, aportando el liderazgo necesario para mantener el alto nivel del grupo.