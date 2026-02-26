Getty Images Sport
El Manchester United recibe una buena noticia sobre la lesión de Patrick Dorgu, ya que el seleccionador de Dinamarca revela la posible fecha de su regreso
La lesión de Dorgu da un impulso
Dorgu lleva fuera desde la victoria por 3-2 sobre el Arsenal a finales de enero. Sufrió una grave lesión en el tendón de la corva y los primeros informes sugerían que podría estar fuera hasta abril. Sin embargo, Dinamarca necesita que el lateral esté en forma antes de esa fecha, dado que se enfrentará a Macedonia del Norte el 26 de marzo en la repesca para el Mundial. Si ganan ese partido, se enfrentarán a la República de Irlanda o a Chequia en la final de la repesca el 31 de marzo. Y Riemer se niega a descartar la posibilidad de que Dorgu participe.
«En este momento, el Manchester United ha comunicado que está lesionado y que lo estará hasta abril», afirmó.
Sé que Patrick tiene el sueño de estar listo. Creo que su mayor motivación ahora mismo, cuando está corriendo en esa sala de entrenamiento, es que quiere luchar contra todos y estar listo para ese partido. Solo le ayudaré a mantener vivo ese sueño mientras exista la oportunidad».
El sombrío pronóstico de Carrick
El entrenador del United, Michael Carrick, se mostró pesimista sobre las perspectivas de Dorgu a finales de enero, cuando el United aún estaba tratando de determinar cuánto tiempo estaría fuera.
Dijo: «Pat, por desgracia, va a estar fuera durante un tiempo. Todavía estamos calculando cuánto tiempo será.
Tendremos que ver, es decepcionante, Pat ha tenido unas semanas muy buenas. No estábamos seguros de si se trataba de un pequeño calambre o de algo un poco más grave y, por el momento, parece que es algo más serio.
Así que serán unas semanas. ¿Cuántas semanas? Tendremos que esperar y ver. Es una pena para todos nosotros, y para Pat, que está en un gran momento, pero por desgracia es parte del fútbol y es algo que tenemos que superar y conseguir que vuelva lo antes posible».
La inspiración de Dorgu
Dorgu ha hablado sobre su principal inspiración en el United, elogiando el impacto del exjugador de los Red Devils Patrice Evra después de marcar un golazo contra los Gunners.
El francés publicó en X, junto con un vídeo en el que celebraba el espectacular gol de Dorgu: «¿Qué me estás haciendo, hermano?». El danés respondió: «Aprendí del mejor. He visto tu gol contra el Bayern».
Carrick dijo: «Pat ha sido un jugador importante para nosotros en los últimos partidos. En muchos sentidos. En ataque, obviamente ha marcado dos goles, pero creo que en términos de amenaza y capacidad atlética, la calidad que aporta, las conexiones. Pero en defensa, también ha estado inmenso en el lateral con Luke, doblando la cobertura. Contra dos equipos que plantean muchos problemas por las bandas. Es un trabajo muy, muy importante para él.
Estoy encantado por él. Los dos goles que ha marcado son muy diferentes, pero eso se consigue porque se ha esforzado mucho en los partidos. Es bonito verle sonreír y feliz. Ha salido del campo con lo que esperamos que sea un pequeño calambre, nada grave. Eso demuestra lo mucho que se ha esforzado en el partido. Estoy encantado por él, esperemos que no sea nada grave».
¿Qué viene después?
El United se enfrentará al Crystal Palace y al Newcastle en sus dos próximos partidos. El equipo de Carrick ocupa actualmente el cuarto puesto en la tabla de la Premier League, tres puntos por delante de su más inmediato perseguidor, el Chelsea, quinto clasificado. Es poco probable que los Red Devils puedan contar con Dorgu en su equipo antes del final de la temporada.
