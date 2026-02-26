El Manchester United recibe una buena noticia sobre la lesión de Patrick Dorgu, ya que el seleccionador de Dinamarca revela la posible fecha de su regreso

Dorgu lleva fuera desde la victoria por 3-2 sobre el Arsenal a finales de enero. Sufrió una grave lesión en el tendón de la corva y los primeros informes sugerían que podría estar fuera hasta abril. Sin embargo, Dinamarca necesita que el lateral esté en forma antes de esa fecha, dado que se enfrentará a Macedonia del Norte el 26 de marzo en la repesca para el Mundial. Si ganan ese partido, se enfrentarán a la República de Irlanda o a Chequia en la final de la repesca el 31 de marzo. Y Riemer se niega a descartar la posibilidad de que Dorgu participe.

«En este momento, el Manchester United ha comunicado que está lesionado y que lo estará hasta abril», afirmó.

Sé que Patrick tiene el sueño de estar listo. Creo que su mayor motivación ahora mismo, cuando está corriendo en esa sala de entrenamiento, es que quiere luchar contra todos y estar listo para ese partido. Solo le ayudaré a mantener vivo ese sueño mientras exista la oportunidad».