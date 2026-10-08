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El Manchester United recibe un enorme impulso en el mercado de fichajes, ya que la estrella del Friburgo Igor Matanovic, valorada en 50 millones de libras, está «lista para dar el salto» con un movimiento a Old Trafford
El United intensifica la búsqueda de un delantero
El United ha recibido un impulso enorme en su búsqueda de un nuevo delantero centro. FootballInsidersugiere que el destacado jugador del Friburgo Matanovic está deseando unirse al Manchester United y dejar su huella en la Premier League.
Michael Carrick está decidido a reforzar sus opciones en ataque en Old Trafford. Benjamin Sesko es actualmente el único delantero centro sénior natural de la plantilla, pero el atacante ha tenido problemas de lesiones en la espinilla esta temporada.
Aunque jugadores como Matheus Cunha y Joshua Zirkzee pueden actuar como nueve, ninguno de los dos es un delantero referencia tradicional. Esta falta de profundidad ha llevado al United a rastrear el mercado en busca de un goleador fiable y puro.
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Matanovic, listo para dar el paso
Matanovic ha llamado la atención de varios grandes clubes tras una etapa impresionante en Alemania. Según el mismo informe, el jugador de 23 años daría un «salto» ante la oportunidad de fichar por el Manchester United.
La posibilidad de ponerse a prueba en la máxima categoría del fútbol inglés resulta muy atractiva para el internacional croata. Sin embargo, el United no es el único grande que sigue de cerca su rápida progresión en la Bundesliga.
Tanto el Arsenal como el Chelsea también siguen muy de cerca al prometedor atacante. Matanovic se incorporó al Friburgo en el verano de 2025 y desde entonces ha firmado unos llamativos 21 goles y seis asistencias en 57 partidos entre todas las competiciones.
El Friburgo fija un precio de salida desorbitado
A pesar del creciente interés desde Inglaterra, el Friburgo sigue en una posición negociadora de fuerza. FootballInsider afirma que el conjunto alemán se negará rotundamente a vender a su delantero estrella en mitad de la presente campaña.
El Friburgo no está bajo ninguna presión financiera para hacer caja en el próximo mercado de fichajes de enero. Como resultado, según las informaciones, exigirá una elevada cantidad de 50 millones de libras para desprenderse del jugador de 23 años.
Matanovic ha comenzado la temporada actual en un estado de forma arrollador, con seis goles y dos asistencias en solo siete partidos. Este rendimiento constante explica por qué el Friburgo confía en exigir el máximo precio posible.
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Hora de decidir para la directiva
Con una salida a mitad de temporada prácticamente descartada, el United probablemente tendrá que esperar hasta el verano de 2027 para asegurarse el fichaje de Matanovic. El club debe decidir ahora si está dispuesto a satisfacer la estricta tasación de 50 millones de libras del Freiburg.
Carrick y la cúpula del United seguirán de cerca las actuaciones del delantero en la Bundesliga durante los próximos meses. Si Matanovic mantiene su actual ritmo goleador, su lista de pretendientes de primer nivel podría crecer fácilmente.
Mientras tanto, el Manchester United debe afrontar lo que resta de temporada con sus opciones actuales en ataque. Carrick espera que Sesko pueda dejar atrás sus problemas de lesiones para liderar con eficacia la delantera mientras el United compite en varios frentes.
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