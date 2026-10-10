El Manchester United recibe un duro golpe por la lesión de Benjamin Sesko mientras Michael Carrick admite que la fecha de regreso del delantero de 65 millones de libras «no está clara»

El delantero de 65 millones de libras se lesionó inicialmente en la espinilla contra el Liverpool el pasado mes de mayo. Ese problema le hizo perderse por completo la pretemporada del United, aunque logró regresar y marcar dos goles en seis apariciones al inicio del curso. Sin embargo, Carrick confirmó que la molestia actual es ligeramente distinta, por lo que queda descartado para el partido contra el Tottenham y posiblemente también para más encuentros.

«No es exactamente el mismo problema», explicó Carrick. «Es una zona similar, pero no es exactamente lo mismo otra vez. Y todavía estamos valorándolo un poco para ver cuánto tiempo durará el problema. Esperamos que sea pronto, obviamente, pero en este momento todavía no está del todo claro».

Preguntado por si el club recurrirá al descanso antes de explorar tratamientos alternativos, el técnico del United añadió: «Sí, hay diferentes cosas que valorar. Creo que en realidad se había recuperado realmente bien de la primera lesión, y hubo mucho tiempo, y a veces surgen cosas. El cuerpo hace ciertas cosas, y tenemos que reaccionar a eso e intentar que vuelva lo antes posible».



