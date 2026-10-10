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El Manchester United recibe un duro golpe por la lesión de Benjamin Sesko mientras Michael Carrick admite que la fecha de regreso del delantero de 65 millones de libras «no está clara»
Sesko, de baja mientras se agrava la crisis de lesiones del Manchester United
Sesko se vio obligado a perderse el reciente empate 1-1 del United ante el Fulham tras agravar unas persistentes molestias en la tibia. Posteriormente, el delantero se cayó de la convocatoria de Eslovenia y se unió en la enfermería a Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Karl Darlow.
El momento no puede ser peor para un United renqueante que busca desesperadamente dar un impulso a su campaña. Recibe el sábado a un Tottenham que aún no conoce la victoria, pero Carrick debe lidiar con una lista de ausencias cada vez mayor. Los defensas Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui también sufrieron nuevos problemas físicos durante el reciente parón internacional, lo que merma aún más la plantilla.
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«No está del todo claro» cuándo volverá el delantero
El delantero de 65 millones de libras se lesionó inicialmente en la espinilla contra el Liverpool el pasado mes de mayo. Ese problema le hizo perderse por completo la pretemporada del United, aunque logró regresar y marcar dos goles en seis apariciones al inicio del curso. Sin embargo, Carrick confirmó que la molestia actual es ligeramente distinta, por lo que queda descartado para el partido contra el Tottenham y posiblemente también para más encuentros.
«No es exactamente el mismo problema», explicó Carrick. «Es una zona similar, pero no es exactamente lo mismo otra vez. Y todavía estamos valorándolo un poco para ver cuánto tiempo durará el problema. Esperamos que sea pronto, obviamente, pero en este momento todavía no está del todo claro».
Preguntado por si el club recurrirá al descanso antes de explorar tratamientos alternativos, el técnico del United añadió: «Sí, hay diferentes cosas que valorar. Creo que en realidad se había recuperado realmente bien de la primera lesión, y hubo mucho tiempo, y a veces surgen cosas. El cuerpo hace ciertas cosas, y tenemos que reaccionar a eso e intentar que vuelva lo antes posible».
Baleba se acerca a su debut en medio del refuerzo en el centro del campo
Aunque las opciones ofensivas del United parecen escasas, hay noticias positivas sobre el fichaje estival Carlos Baleba. La incorporación de 70 millones de libras procedente del Brighton ha estado recuperándose de una lesión de tobillo y fue suplente sin jugar en Craven Cottage, pero por fin se acerca a su debut oficial.
«Sin duda está cada vez más cerca, Carlos», reveló Carrick. «Ha sido fantástico tenerle sobre el césped y verle de cerca, la verdad. Jugó un poco en un partido de entrenamiento que tuvimos la semana pasada, así que estuvo bien para que sumara minutos».
Carrick advirtió, no obstante, de que no conviene precipitar al centrocampista, y añadió: «Creo que, por otro lado, se ha perdido mucho, y se ha perdido un momento crucial en términos de, ya sabes, el final de la pretemporada. Hay que tener un poco de paciencia para que se ponga al día. Nos corresponde a nosotros elegir el momento adecuado para él también, pero nos ofrece mucho. Ya lo he dicho antes: estamos realmente contentos con el centro del campo que tenemos, con las elecciones y las opciones de las que disponemos, y él sin duda se suma a eso».
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El partido del Tottenham exige una respuesta inmediata
El United debe gestionar su creciente lista de lesionados para reactivar un inicio de temporada apagado. Enfrentarse a un Tottenham en mala dinámica supone una oportunidad vital para sumar tres puntos, pero Carrick tendrá que encontrar soluciones creativas en el último tercio sin su delantero estrella.
Con Baleba preparado para reforzar el centro del campo, el Manchester United tiene una base sólida sobre la que construir. Sin embargo, equilibrar las exigencias físicas de los jugadores que regresan será clave si el United quiere evitar nuevos contratiempos durante un apretado calendario otoñal.
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