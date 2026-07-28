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El Manchester United recibe interés por el traspaso de Joshua Zirkzee por parte de DOS rivales de la Premier League, mientras el Ajax también pregunta por el delantero neerlandés
Los pretendientes se alinean por Zirkzee
Zirkzee se ha convertido en un gran objetivo de mercado este verano, con varios clubes estudiando una operación, según The Athletic. El delantero neerlandés, a quien el Manchester United está dispuesto a vender, está valorando sus opciones tras una etapa complicada en el fútbol inglés. Dos rivales de la Premier League cuyos nombres no han trascendido se han interesado por su situación, mientras que el Ajax también preguntó cuál era la postura del United. Sin embargo, no se espera que el club de la Eredivisie avance en un acuerdo tras las llegadas de Marcos Leonardo y Tolu Arokodare.
Mientras tanto, la Juventus está apretando con fuerza para hacerse con su fichaje. El gigante italiano trabaja en un acuerdo de cesión, y, según se informa, Zirkzee ha dado luz verde a un regreso a la Serie A.
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La Juventus busca refuerzos en ataque
La Juventus busca un refuerzo ofensivo ambicioso para el entrenador Luciano Spalletti, con la esperanza de juntar a Zirkzee con Randal Kolo Muani, del Paris Saint-Germain. Esta agresiva apuesta en el mercado llega después de una lesión del joven delantero italiano Jeff Ekhator. La cúpula de la Juventus cree que el refinamiento técnico de Zirkzee complementará a la perfección la velocidad de Kolo Muani. El interés está impulsado por el director de fútbol Ricky Massara, que ya intentó fichar al neerlandés para la Roma.
Problemas en la Premier League
Zirkzee llegó a Old Trafford procedente del Bologna en 2024 por 36,5 millones de libras, con grandes expectativas tras una sobresaliente campaña 2023-24 en la Serie A. Sin embargo, el delantero, dotado de una gran técnica, ha tenido problemas para adaptarse a las exigencias de la Premier League. El atacante solo ha sido titular en 19 de sus 56 apariciones en liga en las dos últimas temporadas, con un registro de apenas cinco goles en la Premier League. Pese a estas dificultades en el ámbito nacional, Zirkzee mostró recientemente su calidad al marcar un excelente gol en una sólida actuación de pretemporada ante el Rosenborg.
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¿Qué le espera ahora a Zirkzee?
Mientras el técnico del United, Michael Carrick, busca presentar candidatura al título de la Premier League de cara a la temporada 2026-27, el club estudiará cuidadosamente sus opciones en ataque. Dar salida a Zirkzee podría proporcionar el espacio necesario en la plantilla para ejecutar estos ambiciosos planes de fichajes. Con el futuro de Zirkzee en el aire, los pretendientes seguirán intentando convencerlo para que abandone Old Trafford este verano.
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