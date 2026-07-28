El Manchester United recibe interés por el traspaso de Joshua Zirkzee por parte de DOS rivales de la Premier League, mientras el Ajax también pregunta por el delantero neerlandés

Zirkzee se ha convertido en un gran objetivo de mercado este verano, con varios clubes estudiando una operación, según The Athletic. El delantero neerlandés, a quien el Manchester United está dispuesto a vender, está valorando sus opciones tras una etapa complicada en el fútbol inglés. Dos rivales de la Premier League cuyos nombres no han trascendido se han interesado por su situación, mientras que el Ajax también preguntó cuál era la postura del United. Sin embargo, no se espera que el club de la Eredivisie avance en un acuerdo tras las llegadas de Marcos Leonardo y Tolu Arokodare.

Mientras tanto, la Juventus está apretando con fuerza para hacerse con su fichaje. El gigante italiano trabaja en un acuerdo de cesión, y, según se informa, Zirkzee ha dado luz verde a un regreso a la Serie A.







