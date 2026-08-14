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Victor Osimhen Manchester United badge 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Traducido por

El Manchester United recibe el «mejor» consejo sobre el fichaje de Victor Osimhen en su búsqueda de un delantero, mientras Patrice Evra cree que los aficionados del Manchester United «perdonarán» al héroe canterano de vuelta a casa Marcus Rashford

V. Osimhen
Manchester United
M. Rashford
Premier League
Galatasaray

Patrice Evra ha dado al Manchester United el «mejor» consejo de fichajes, al decir a GOAL que Victor Osimhen debería ser llevado a Old Trafford. El prolífico internacional nigeriano sigue perteneciendo al Galatasaray, uno de los gigantes de Turquía, pero desde hace tiempo se viene hablando de un posible salto a la Premier League y 2026 podría ser el año en el que se cierre la operación.

  • Osimhen, internacional con Nigeria, presume de un impresionante registro goleador

    Se dice que Osimhen se ha colado en el radar de captación del United en el pasado reciente, con sus actuaciones en el último tercio del campo siendo imposibles de ignorar. Saboreó la gloria del título de la Serie A mientras marcaba 76 goles a lo largo de cuatro temporadas en el Nápoles.

    Se han mantenido unos niveles individuales extraordinarios en Turquía, encontrando la portería en 59 ocasiones con el Gala en 74 apariciones. Tiene contrato en Estambul hasta 2029, lo que significa que haría falta una oferta enorme para que se iniciaran conversaciones.

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  • Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty

    Lo que necesita el Manchester United antes del cierre del mercado de fichajes de verano

    Evra cree que el Manchester United debería estar dispuesto a rascarse el bolsillo por el delantero de 27 años, con Benjamin Sesko como el único nueve puro en la plantilla de Michael Carrick. En declaraciones a GOAL en asociación con Stake, el exinternacional francés dijo sobre lo que necesitan los Red Devils antes de que pase otro cierre de mercado: «Un delantero, alguien que marque un gol. Creo que eso es lo que estoy mirando. Por eso, para mí, Osimhen es el mejor. Es un ejemplo perfecto.

    »Vamos a echar de menos a Casemiro, pero creo en [Andrey] Santos y, por lo que vi en la pretemporada, puede hacer algo bueno ahí. Y Bruno [Fernandes], sigue siendo Bruno. [Patrick] Dorgu y [Bryan] Mbeumo están jugando, tenemos a Amad Diallo. Así que sí tenemos algo en ataque.

    »Defensivamente, puede que necesiten encontrar una buena alternativa para el lateral izquierdo. Quizá otro central. Harry Maguire, para mí, está haciendo su trabajo y, ya sabes, recibe muchas críticas, pero te demuestra resiliencia. Creo que quizá necesitamos encontrar un buen lateral derecho, un buen lateral derecho que ataque bien y defienda bien».

  • Por qué Rashford se sentirá como un nuevo fichaje para el Manchester United

    Alguien que se sentirá como un nuevo fichaje para el Manchester United, a pesar de llevar en el club desde los siete años, es Marcus Rashford. El internacional inglés está siendo reintegrado al grupo tras sus cesiones en Aston Villa y Barcelona.

    El jugador de 28 años había estado buscando un traspaso permanente a otro destino pero, con 426 partidos y 138 goles con el United a sus espaldas, se espera que tenga un impacto positivo en un entorno que conoce bien.

    Evra, ganador de la Premier League y la Champions League, añadió sobre la posibilidad de que Rashford haga borrón y cuenta nueva en Mánchester: “Creo que los aficionados del United perdonan. Perdonan. Pero luego, ya sabes, está toda la presión en las redes sociales y todo eso, creo que [Matheus] Cunha lo está haciendo muy bien.

    “Depende de Marcus aceptar que quizá no es la primera opción. Yo no soy la primera opción, pero voy a demostraros que cuando esté en ese campo, voy a sangrar y morir por el Man United.

    “Así que simplemente necesita ser honesto consigo mismo. Pero los aficionados perdonan. Algunos, sí, en las redes sociales, van a hacer ruido, pero los verdaderos aficionados del United realmente quieren que Marcus Rashford triunfe en el United”.

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  • Marcus Rashford Manchester United crest 2026Getty/GOAL

    Partidos del Manchester United 2026-27: pretemporada y estreno en la Premier League

    Rashford observó desde la banda cómo el United derrotaba al Leeds en los penaltis en su último amistoso. Podría tener minutos cuando el Manchester United se mida el sábado al AC Milan de Christian Pulisic.

    Carrick enviará entonces a su equipo en busca de puntos en la Premier League por primera vez en la temporada 2026-27, cuando visite al recién ascendido Hull City el 22 de agosto, con la presión de conquistar grandes títulos mientras compite en torneos nacionales y europeos.

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