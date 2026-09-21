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El Manchester United quiere al prodigio noruego Gabriel Rajkovic para reemplazar al joven JJ Gabriel, que está cerca de salir
El Manchester United prepara un sustituto
Según The Sun, el Manchester United sigue a Rajkovic, de 15 años, como posible sustituto de Gabriel. El delantero recientemente dejó atónito al club al pedir cancelar su inscripción para convertirse en agente libre. Estaba previsto que participara en la Carabao Cup contra el Brighton el pasado miércoles, lo que le habría convertido en el jugador más joven de la historia del club.
En cambio, Gabriel está buscando un traspaso a otro destino, con Barcelona y Real Madrid interesados, además del Chelsea. En consecuencia, el United envió a un ojeador a Oslo el domingo para ver a Rajkovic jugar con el Valerenga contra el Fredrikstad, con el objetivo de adelantarse a los clubes competidores por el fichaje del noruego.
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Destrozando el récord de Haaland
Rajkovic ya se ha labrado una formidable reputación en Noruega después de debutar con el primer equipo a los 14 años, en enero. El extremo marcó su primer gol en la Eliteserien en una derrota por 2-1 ante el Bodo/Glimt el mes pasado, con 15 años y 166 días. Este logro supera con claridad el registro establecido por el delantero del Manchester City Haaland, que marcó su primer gol en la máxima categoría con 17 años y 16 días.
Rajkovic es ahora el segundo goleador más joven de la historia de la liga noruega, solo por detrás del capitán del Arsenal Martin Odegaard. A aquel primer tanto le siguió otro gol en un empate 2-2 ante el Sarpsborg, con lo que elevó su balance a dos goles y una asistencia en 14 apariciones esta temporada.
Valoración millonaria
El Valerenga es plenamente consciente del creciente interés por su canterano y ha protegido su valor. A diferencia de Gabriel, Rajkovic tiene contrato en Oslo hasta diciembre de 2028 y anteriormente ha rechazado ofertas para entrenarse en grandes clubes europeos.
Informes en Noruega sugieren que el Valerenga podría exigir una cantidad de alrededor de 16 millones de libras para autorizar una venta. Si se alcanza esa cifra, pulverizaría el récord de traspaso del club. Sin embargo, una normativa estricta implica que no puede cerrar un traslado al extranjero hasta que cumpla 16 años en febrero de 2027. Por ahora, el atacante zurdo sigue centrado en continuar su impresionante desarrollo en la Eliteserien.
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¿Qué será lo próximo para los adolescentes?
Gabriel debe resolver su futuro inmediato mientras el Manchester United intenta gestionar su inédita petición de poner fin a su inscripción. Si se cancela su contrato, comenzará una feroz batalla entre Barcelona, Real Madrid y Chelsea. Mientras tanto, el United seguirá vigilando de cerca a Rajkovic durante los próximos meses. Debe decidir si iguala la valoración de 16 millones de libras antes de que el noruego cumpla 16 años el próximo año.
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