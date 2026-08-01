Conceicao podría dejar la Juventus después de solo dos temporadas, con el Manchester United liderando activamente la carrera por su fichaje, según Sportmediaset. El conjunto de la Premier League quiere reforzar sus opciones en ataque bajo las órdenes del técnico Michael Carrick. El extremo portugués llegó inicialmente a Turín cedido por el Porto en el verano de 2024. La Juventus lo fichó definitivamente por 30 millones de euros después de que se convirtiera en una pieza fundamental del proyecto con Igor Tudor y posteriormente con Luciano Spalletti.

Las impresionantes actuaciones de Conceicao han despertado un importante interés en Inglaterra. Aunque el Liverpool sigue de cerca la situación, el Manchester United es actualmente el pretendiente más decidido.







