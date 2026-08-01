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El Manchester United quiere al extremo de la Juventus Francisco Conceicao en un intercambio por Joshua Zirkzee
El Manchester United, atento al extremo de la Juventus Conceicao
Conceicao podría dejar la Juventus después de solo dos temporadas, con el Manchester United liderando activamente la carrera por su fichaje, según Sportmediaset. El conjunto de la Premier League quiere reforzar sus opciones en ataque bajo las órdenes del técnico Michael Carrick. El extremo portugués llegó inicialmente a Turín cedido por el Porto en el verano de 2024. La Juventus lo fichó definitivamente por 30 millones de euros después de que se convirtiera en una pieza fundamental del proyecto con Igor Tudor y posteriormente con Luciano Spalletti.
Las impresionantes actuaciones de Conceicao han despertado un importante interés en Inglaterra. Aunque el Liverpool sigue de cerca la situación, el Manchester United es actualmente el pretendiente más decidido.
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Zirkzee, clave en un posible intercambio
La Juventus valora actualmente a Conceicao entre 50 y 60 millones de euros. Sin embargo, la cantidad total en efectivo podría reducirse de forma significativa si el United incluye a un jugador adecuado en la operación. Según el mismo informe, el club inglés estaría dispuesto a ofrecer 30 millones de euros junto a Zirkzee para hacerse con el extremo. El delantero neerlandés ya no es considerado una figura central en Mánchester y vería con muy buenos ojos un regreso al fútbol italiano.
La Juventus está buscando activamente un nuevo delantero este verano. Spalletti valora el perfil de Zirkzee, lo que hace que un posible intercambio resulte muy atractivo para el gigante de la Serie A.
Jorge Mendes orquesta el fichaje bomba
El superagente Jorge Mendes está muy implicado en la mediación de las negociaciones en curso entre estas dos potencias europeas. Está trabajando intensamente para encontrar una solución que beneficie económica y tácticamente a todas las partes. Se espera que Mendes presente una oferta formal a la cúpula de la Juventus en Continassa en los próximos días.
La estructura del intercambio propuesta es vista como una fórmula perfecta que satisfaría a ambos clubes. Asegurar el fichaje de Conceicao le daría a Carrick el jugador de banda dinámico que necesita desesperadamente, mientras que la Juventus incorporaría a un delantero contrastado de la Serie A junto con una inyección de efectivo muy bienvenida.
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La salida de David para crear espacio en ataque
Si Zirkzee llega a Turín, la Juventus necesitará de inmediato liberar espacio en su parcela ofensiva. Jonathan David es el principal candidato a salir para hacer hueco al neerlandés. Con Lois Openda camino de Lyon y la esperada llegada de Randal Kolo Muani, el club ya no considera intocable a David.
Aunque el delantero canadiense desea quedarse, la directiva autorizará una venta por 30 millones de euros. Varios clubes ya están estudiando un movimiento por el atacante que está en la rampa de salida. Crystal Palace y Aston Villa han realizado contactos preliminares, mientras que los equipos franceses Rennes y Paris FC también muestran un firme interés.
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