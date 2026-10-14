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El Manchester United publica un emotivo comunicado tras la muerte de la madre de Koke, capitán del Atlético de Madrid, antes del duelo de Champions League
El Manchester United se une al Atlético de Madrid para rendir homenaje a la madre de Koke
El fútbol europeo se unió en el duelo el martes por la muerte de Ana Merodio Borja, madre de Koke, capitán del Atlético de Madrid, y de Borja Resurreccion, segundo entrenador del Juvenil A. La tragedia, ocurrida en Madrid la mañana del partido, llevó a Koke a retirarse del encuentro de la Champions League contra el Manchester United.
Se rindió homenaje a la familia tanto en el partido juvenil como en el del primer equipo en el estadio Metropolitano. Se guardó un minuto de silencio antes del inicio del encuentro de la UEFA Youth League, que el Atlético ganó por 3-0, y del partido de la Champions League. Los jugadores lucieron brazaletes negros, mientras que la bandera roja y blanca del estadio ondeó a media asta en señal de respeto.
El Manchester United se sumó a los homenajes e instó a sus aficionados desplazados a guardar silencio junto a la afición local para mostrar su respeto a la familia Resurreccion.
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Los clubes expresan sus condolencias en emotivos comunicados
En un comunicado publicado en las redes sociales antes del inicio del partido, el Manchester United expresó su solidaridad: «El Manchester United lamenta el fallecimiento de Ana Merodio Borja, querida madre de Koke, capitán del Atlético de Madrid, y de Borja Resurreccion, entrenador adjunto del equipo sub-19. Trasladamos nuestras condolencias a la familia en estos difíciles momentos e invitamos a los aficionados a unirse a los dos equipos en un minuto de silencio antes del partido de esta noche».
El Atlético de Madrid también publicó un comunicado oficial en el que confirmó la autorización de la UEFA para los homenajes. «Esta noche, antes del comienzo de nuestro partido de la Champions League contra el Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, fallecida esta mañana en Madrid», señaló el club. «Nuestro club solicitó permiso a la UEFA para guardar un minuto de silencio tanto en el partido del primer equipo como en el de la UEFA Youth League, así como para que los jugadores lleven brazaletes negros».
El conjunto español añadió: «Además, como muestra de respeto a su memoria, la bandera rojiblanca del Riyadh Air Metropolitano ondea a media asta. El Atlético de Madrid quiere expresar sus más sinceras condolencias a toda su familia y amigos, especialmente a Koke, capitán del primer equipo, y a Borja Resurrección, entrenador adjunto del Juvenil A. Descanse en paz».
Noche desastrosa sobre el césped para el equipo de Carrick
Sobre el césped, la noche fue complicada para el equipo de Carrick, ya que el Manchester United, con diez jugadores, cayó por 2-0 en el estadio Metropolitano. Pablo Barrios adelantó al Atlético a los 50 segundos de partido y Ademola Lookman amplió la ventaja en la segunda parte.
La noche del United empeoró aún más cuando Leny Yoro vio la tarjeta roja. La derrota amplió a cinco partidos la racha sin victorias del Manchester United en todas las competiciones y agravó una temporada que hasta ahora ha sido difícil.
- Getty Images Sport
Aumenta la presión sobre el Manchester United en plena racha sin victorias
La derrota aumenta la presión sobre Carrick para que enderece los resultados. El Manchester United ha firmado su peor inicio de temporada en la máxima categoría en 40 años, con solo seis puntos en sus seis primeros partidos de la Premier League. Aunque el equipo había vencido antes al Sabah por 4-0 en Europa y al Atlético por 2-1 en pretemporada, su mala racha actual supone un serio desafío para el entrenador y su plantilla de cara al futuro.
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