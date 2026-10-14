El Manchester United publica un emotivo comunicado tras la muerte de la madre de Koke, capitán del Atlético de Madrid, antes del duelo de Champions League

El fútbol europeo se unió en el duelo el martes por la muerte de Ana Merodio Borja, madre de Koke, capitán del Atlético de Madrid, y de Borja Resurreccion, segundo entrenador del Juvenil A. La tragedia, ocurrida en Madrid la mañana del partido, llevó a Koke a retirarse del encuentro de la Champions League contra el Manchester United.

Se rindió homenaje a la familia tanto en el partido juvenil como en el del primer equipo en el estadio Metropolitano. Se guardó un minuto de silencio antes del inicio del encuentro de la UEFA Youth League, que el Atlético ganó por 3-0, y del partido de la Champions League. Los jugadores lucieron brazaletes negros, mientras que la bandera roja y blanca del estadio ondeó a media asta en señal de respeto.

El Manchester United se sumó a los homenajes e instó a sus aficionados desplazados a guardar silencio junto a la afición local para mostrar su respeto a la familia Resurreccion.



