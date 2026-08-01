El prestigioso periodista de fichajes Romano confirmó el serio interés del United por el defensa del Newcastle a través de su canal de YouTube. Declaró: «Muchas preguntas sobre Lewis Hall y el Manchester United. Ya os conté esto en junio y mantengo mi información.

«Al Man Utd le gusta mucho Lewis Hall y el Man Utd considera a Lewis Hall un jugador ideal para añadir a su plantilla. Así que Lewis Hall está en la lista del Manchester United, seguro, y es un jugador aprobado internamente en el Manchester United. Pero, por lo que yo entiendo, el Newcastle les va a complicar la vida. El Newcastle no quiere vender a Lewis Hall.

«El Newcastle ya ha ingresado mucho dinero este verano por Tonali, Gordon y Bruno Guimaraes... Se espera que él (Guimaraes) se una al Arsenal este verano. Tenemos que esperar al acuerdo entre clubes, pero la operación avanza en la dirección correcta. Bruno quiere ir al Arsenal.

«Así que el Newcastle quiere quedarse con Lewis Hall y el Newcastle no quiere vender al jugador. Esa es la indicación, ese es el mensaje. Entonces, si me preguntáis si el Man Utd lo considera un objetivo prioritario, la respuesta es sí. ¿Está teniendo el Man Utd algunos contactos para entender la situación de Lewis Hall? Sí, seguro. Pero luego está el Newcastle y, antes de decir que el Man Utd va a ir con todo, tenemos que entender la postura y la posición del Newcastle».



