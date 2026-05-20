El Manchester United prepara un sorpresivo fichaje de Jarrod Bowen y se une a Liverpool y Chelsea en la lucha por el capitán del West Ham

El United vigila de cerca al West Ham, que podría descender. Según The Guardian, los Red Devils aprovecharían la necesidad de los Hammers de recaudar más de 100 millones de libras si bajan a la Championship.

Bowen es clave para los Hammers, pero la Champions en Old Trafford podría seducirle. El United, ya clasificado para la máxima competición europea tras vencer al Liverpool, busca ahora refuerzos con experiencia en la Premier.







