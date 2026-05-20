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El Manchester United prepara un sorpresivo fichaje de Jarrod Bowen y se une a Liverpool y Chelsea en la lucha por el capitán del West Ham
Los Red Devils, listos para aprovechar el descenso de los Hammers
El United vigila de cerca al West Ham, que podría descender. Según The Guardian, los Red Devils aprovecharían la necesidad de los Hammers de recaudar más de 100 millones de libras si bajan a la Championship.
Bowen es clave para los Hammers, pero la Champions en Old Trafford podría seducirle. El United, ya clasificado para la máxima competición europea tras vencer al Liverpool, busca ahora refuerzos con experiencia en la Premier.
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Se prevé un sorprendente cambio de posición para Bowen
Lo más llamativo del interés del United es su plan para un jugador de 29 años. Aunque Bowen ha jugado sobre todo como extremo derecho o falso nueve, el United lo ve como opción principal para la banda izquierda. Es un giro táctico que busca mayor versatilidad en ataque.
Aunque con el West Ham casi nunca jugó en esa posición, su trabajo y su puntería pueden adaptarse a toda la delantera. Con Michael Carrick a punto de ser confirmado como entrenador por dos años, estos planes sugieren una nueva era tras Amorim en Old Trafford.
Bowen se pronuncia sobre los rumores de traspaso
El internacional inglés ha reconocido que, al final de cada temporada, se toma un tiempo para reflexionar sobre su futuro. El capitán del West Ham conoce el interés de los grandes de la liga y podría enfrentarse a una difícil decisión una vez que concluya el curso, tras la última jornada y el partido decisivo por el descenso contra el Leeds United. En declaraciones a Sky Sports, Bowen afirmó: «Lo hago desde mi etapa en el Hull. Al terminar cada temporada me pregunto: ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué siento? ¿Qué me dice mi instinto? Entonces decido y sigo adelante».
- AFP
Se avecina una pugna por el fichaje entre el Chelsea y el Liverpool
El United no es el único interesado en fichar a la estrella de los Hammers. Desde hace tiempo se rumorea que Liverpool quiere a Bowen como posible sucesor de sus estrellas ofensivas, mientras que el Chelsea también sigue de cerca la situación, en línea con su agresiva estrategia de fichajes bajo la actual propiedad del club.
La delicada situación financiera del West Ham, amenazado por el descenso, podría desencadenar una guerra de ofertas. Pero la plaza asegurada del United en la Champions y la inminente llegada de Carrick como entrenador les dan ventaja en una de las sagas de fichajes del verano.