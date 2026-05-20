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Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

El Manchester United prepara un sorpresivo fichaje de Jarrod Bowen y se une a Liverpool y Chelsea en la lucha por el capitán del West Ham

Fichajes
J. Bowen
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Según informes, el Manchester United prepara una sorpresiva oferta por el capitán del West Ham United, Jarrod Bowen, para reforzar su ataque de cara a la ventana de fichajes de verano. Los ‘Diablos Rojos’ compiten con Liverpool y Chelsea por el internacional inglés, pero con un rol táctico inesperado.

  • Los Red Devils, listos para aprovechar el descenso de los Hammers

    El United vigila de cerca al West Ham, que podría descender. Según The Guardian, los Red Devils aprovecharían la necesidad de los Hammers de recaudar más de 100 millones de libras si bajan a la Championship.

    Bowen es clave para los Hammers, pero la Champions en Old Trafford podría seducirle. El United, ya clasificado para la máxima competición europea tras vencer al Liverpool, busca ahora refuerzos con experiencia en la Premier.



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  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se prevé un sorprendente cambio de posición para Bowen

    Lo más llamativo del interés del United es su plan para un jugador de 29 años. Aunque Bowen ha jugado sobre todo como extremo derecho o falso nueve, el United lo ve como opción principal para la banda izquierda. Es un giro táctico que busca mayor versatilidad en ataque.

    Aunque con el West Ham casi nunca jugó en esa posición, su trabajo y su puntería pueden adaptarse a toda la delantera. Con Michael Carrick a punto de ser confirmado como entrenador por dos años, estos planes sugieren una nueva era tras Amorim en Old Trafford.



  • Bowen se pronuncia sobre los rumores de traspaso

    El internacional inglés ha reconocido que, al final de cada temporada, se toma un tiempo para reflexionar sobre su futuro. El capitán del West Ham conoce el interés de los grandes de la liga y podría enfrentarse a una difícil decisión una vez que concluya el curso, tras la última jornada y el partido decisivo por el descenso contra el Leeds United. En declaraciones a Sky Sports, Bowen afirmó: «Lo hago desde mi etapa en el Hull. Al terminar cada temporada me pregunto: ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué siento? ¿Qué me dice mi instinto? Entonces decido y sigo adelante».

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WEST HAMAFP

    Se avecina una pugna por el fichaje entre el Chelsea y el Liverpool

    El United no es el único interesado en fichar a la estrella de los Hammers. Desde hace tiempo se rumorea que Liverpool quiere a Bowen como posible sucesor de sus estrellas ofensivas, mientras que el Chelsea también sigue de cerca la situación, en línea con su agresiva estrategia de fichajes bajo la actual propiedad del club.

    La delicada situación financiera del West Ham, amenazado por el descenso, podría desencadenar una guerra de ofertas. Pero la plaza asegurada del United en la Champions y la inminente llegada de Carrick como entrenador les dan ventaja en una de las sagas de fichajes del verano.