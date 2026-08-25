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El Manchester United prepara un fichaje de 50 millones de libras por el defensa del Brighton Ferdi Kadioglu tras la contratación de Carlos Baleba
El United apunta a un segundo asalto al Brighton
El Manchester United ha anunciado oficialmente la llegada de Baleba, pero sus negocios con el Brighton podrían no haber concluido todavía. Ya han comenzado las conversaciones sobre un posible traspaso de Kadioglu por 50 millones de libras.
La cúpula de Old Trafford ha identificado al defensa como su objetivo principal para el lateral izquierdo. Un informe previo de Turkiye sugería que el club estaba preparando una oferta de 40 millones de libras, pero el precio de salida parece haber aumentado. Informaciones de los medios turcos también señalaron que el antiguo club de Kadioglu, el Fenerbahce, tiene derecho al 10 % de cualquier futura cantidad de traspaso, lo que podría explicar la valoración más alta que exige el Brighton.
El Brighton se prepara para una posible salida
La posibilidad de que este traspaso se materialice se ha intensificado en los últimos días tras los acontecimientos en el Brighton. Han surgido informaciones de que el club está a punto de fichar al lateral izquierdo Jaouen Hadjam, procedente del conjunto suizo Young Boys, lo que indica que se está preparando para una vida sin Kadioglu.
Se espera que Fabian Hurzeler comparezca ante los medios a finales de esta semana antes de la vuelta contra el Tromso, lo que podría aportar más claridad sobre la situación. Kadioglu se incorporó al Brighton en agosto de 2024 por 24 millones de libras. Aunque las lesiones limitaron su tiempo de juego durante su primera campaña, disputó 42 partidos en todas las competiciones a lo largo de la temporada 2025/26, consolidándose firmemente como la opción preferida en el lado izquierdo de la defensa.
Dificultades sobre el terreno de juego para el United
El Manchester United tiene descanso entre semana tras su contundente derrota ante el Hull City del sábado, algo que resultará valioso para Michael Carrick y su plantilla. La pareja en el centro del campo formada por Andrey Santos y Youri Tielemans sufrió mucho durante el partido, lo que podría provocar el regreso de Kobbie Mainoo al once inicial.
Sin embargo, cualquier impacto inmediato de los nuevos fichajes podría tener que esperar. Baleba está lidiando actualmente con una lesión de tobillo, por lo que es probable que no esté disponible para debutar durante unas semanas. Del mismo modo, Kadioglu se perdió la victoria sobre el Aston Villa el domingo por una lesión menor, después de jugar 87 minutos apenas unos días antes.
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¿Qué le espera ahora al Manchester United?
El Manchester United buscará resarcirse de su decepcionante estreno liguero cuando visite al Ipswich Town. Carrick y su cuerpo técnico deben encontrar soluciones sobre el terreno de juego mientras el equipo de captación trabaja para cerrar el fichaje de Kadioglu. Los aficionados estarán pendientes de nuevas actualizaciones sobre la operación de 50 millones de libras antes de que se cierre oficialmente el mercado de fichajes.
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