Calciomercato asegura que el exentrenador de Chelsea y Tottenham, Conte, ha sido identificado como el objetivo número uno del United. El informe señala que el técnico de 57 años es actualmente el principal favorito para tomar las riendas si Carrick es despedido en los próximos meses.

Según las informaciones, los dirigentes del United ya han mantenido un primer contacto para evaluar la disponibilidad de Conte. El experimentado italiano se encuentra actualmente sin equipo después de dejar el Napoli al final de la pasada temporada. Se había sugerido que Conte podría regresar a la selección italiana. Sin embargo, con Roberto Mancini ocupando esa vacante, un regreso a la Premier League ahora parece una posibilidad realista.