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Manuel Ugarte Sandro TonaliGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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El Manchester United podría incluir a Manuel Ugarte en un intercambio por Sandro Tonali, dada la interés del Newcastle en el mediocampista uruguayo

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El Manchester United podría incluir a Manuel Ugarte en un intercambio este verano para fichar al centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali. El uruguayo apenas ha jugado con el técnico interino Michael Carrick y podría ser cedido al Newcastle para facilitar la renovación del centro del campo en Old Trafford.

  • Los centrocampistas en el punto de mira

    Según Football Insider, el Newcastle ha reavivado su interés por Ugarte tras las informaciones de Uruguay que indican que el United rechazó una oferta por el centrocampista en enero. Los Magpies siguen al jugador de 25 años desde su etapa en el Sporting de CP, aunque los expertos consideran que sus posteriores traspasos al PSG y al United han sido decepcionantes. Su valor ha caído desde principios de año, pues no ha sido titular en la Premier League desde enero.

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  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se avecina la salida de Old Trafford

    Ugarte ha perdido protagonismo desde la llegada de Carrick y ahora queda por detrás de Kobbie Mainoo en la jerarquía del medio campo. Con la reestructuración prevista tras la salida de Casemiro, el Newcastle vigila su situación: su futuro parece incierto si Carrick se queda como entrenador. El uruguayo, fichado por 51 millones de libras y con contrato hasta 2029, podría salir este verano si no se adapta a las exigencias tácticas del sistema.

  • Se baraja un intercambio por Tonali

    El United quiere a Tonali para el centro del campo, sobre todo tras perder la pugna por Elliot Anderson ante el Manchester City. Dado el interés del Newcastle en Ugarte, los Red Devils buscan negociar un acuerdo creativo por el internacional italiano, quien tiene contrato en St James' Park hasta junio de 2028. Sin embargo, cualquier operación de este tipo obligaría al Newcastle a autorizar la salida prematura de una pieza clave, decisión que podría provocar una fuerte reacción de la afición de Tyneside.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orientarse en el mercado

    El éxito de un posible intercambio depende de que el Newcastle actúe pronto, pues varios clubes europeos pujan por Ugarte. El equipo de Eddie Howe debe equilibrar su interés a largo plazo por el uruguayo con el riesgo de perder a Tonali, pieza clave, en un momento de inestabilidad en la plantilla. Con pocos partidos por disputarse, ambos clubes perfilan sus estrategias de fichajes para un verano que puede remodelar sus mediocampos.

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