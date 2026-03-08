Getty
El Manchester United planea un fichaje sorpresa este verano para el delantero de 26 años del Bournemouth, con un valor estimado de 40 millones de libras esterlinas
Reestructuración de la delantera del Old Trafford
El entrenador Michael Carrick ha sido transparente sobre las necesidades del club y recientemente ha confirmado que la posición de extremo izquierdo es una prioridad para la próxima ventana de fichajes. Al hablar sobre la falta de profundidad, Carrick explicó: «Creo que siempre hay que buscar el equilibrio entre el equipo y la plantilla para tener la máxima flexibilidad, así que sin duda es algo que hay que tener en cuenta».
Según el Daily Mail, el nombre de Tavernier ha surgido como un candidato serio en estas primeras reuniones de planificación, ya que el club busca fichar a talentos contrastados en la Premier League.
Apuntando a Tavernier para reforzar los flancos
Tavernier, que aún no ha debutado con la selección nacional, ha marcado seis goles y ha dado cinco asistencias esta temporada a pesar de las lesiones. Cabe destacar que dos de esos goles y asistencias fueron directamente contra el United durante un caótico empate 4-4 el pasado diciembre, lo que permitió al club conocer de primera mano sus capacidades. Su versatilidad y capacidad de trabajo lo convierten en una opción atractiva para un United que ha tenido problemas para encontrar el equilibrio en las bandas. Sin embargo, los Red Devils no son los únicos que lo admiran, ya que, según se informa, el Aston Villa y el Nottingham Forest también están siguiendo la situación del jugador de cara al mercado de verano.
El Bournemouth podría estar dispuesto a desprenderse de la estrella si se cumple su valoración. El club se ha ganado la reputación de vender activos clave con beneficios para reinvertir en nuevos talentos para el proyecto de Andoni Iraola. Con Tavernier bajo contrato hasta 2029, se espera que cualquier acuerdo requiera una cuota de alrededor de 40 millones de libras para tentar a los Cherries a venderlo.
El cambio táctico posterior a Amorim
La repentina búsqueda de extremos se produce en un momento en el que el club se aleja del experimento táctico que llevó a cabo el anterior entrenador, Rubén Amorim. La preferencia del régimen anterior por los laterales ofensivos provocó una importante purga de los jugadores tradicionales de banda, entre los que destacan Marcus Rashford, cedido al Barcelona, donde ya ha sumado 23 participaciones en goles en 37 partidos, y Alejandro Garnacho, que se marchó al Chelsea, donde el joven está empezando a encontrar su sitio. Ahora, mientras el United vuelve a una configuración más familiar, se encuentra con una notable escasez en las bandas, lo que obliga al equipo de fichajes a ampliar su búsqueda de refuerzos.
Cuando se le preguntó si la posición de extremo izquierdo sería un objetivo específico en verano, Carrick añadió: «Es muy posible». Este cambio de estrategia sugiere que el United está ansioso por dejar atrás la era de los laterales y volver a la identidad tradicional del club, que consiste en atacar con auténtica amplitud y velocidad por las bandas.
Ambición financiera y frustración de los aficionados
El fichaje de jugadores como Tavernier forma parte de una ambición más amplia y costosa de devolver al club a la cima del fútbol mundial. Para financiar estas inversiones, el club ha anunciado recientemente un aumento del 5 % en el precio de los abonos de temporada. En un comunicado, el United ha declarado: «Tenemos el objetivo claro de devolver al Manchester United a la cima del fútbol nacional y europeo. Queremos seguir invirtiendo en el equipo y mejorando nuestras instalaciones para que los aficionados disfruten de la mejor experiencia posible».
La medida ha causado tensión entre los grupos de aficionados, pero el club insiste en que los ingresos son vitales para la sostenibilidad. La jerarquía del United añadió: «También debemos asegurarnos de que el club siga siendo financieramente sostenible, teniendo en cuenta la inflación y el aumento de los costes. En este contexto, hemos tomado la decisión de aumentar los precios en torno a un 5 % en todas las zonas del Old Trafford. Esto equivale a poco más de 2 libras por partido de media para los abonados adultos y a 1 libra por partido para los menores de 16 años».
