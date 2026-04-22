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El Manchester United planea fichar a una estrella del Real Madrid para reforzar una posición clave
Reorganizar el centro del campo es la máxima prioridad.
Tras centrarse en ataque y portería en anteriores mercados, el Manchester United ahora busca centrocampistas. El club realiza una búsqueda exhaustiva para reforzar un mediocampo irregular, pese al talento joven como Kobbie Mainoo.
En la lista figuran Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton) y Adam Wharton (Crystal Palace). Tras la salida de Casemiro, incorporar un nuevo pivote es prioridad.
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La estrella del Madrid vuelve a estar en el punto de mira
El United amplía su búsqueda. Según la BBC, Aurelien Tchouameni, del Real Madrid, figura en la lista de objetivos internacionales que el club sigue para reforzar su prioridad este verano.
No es nuevo: ya se les vinculó con el futbolista de 26 años cuando dejó el Mónaco en 2022, aunque finalmente optó por el Bernabéu. Desde entonces se ha consolidado como uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo, con 191 partidos y siete goles con el conjunto blanco.
El club blanco quiere renovarle, pero tras una temporada sin títulos se espera un verano de cambios y una oferta fuerte podría convencerles para vender y financiar la reconstrucción liderada por Florentino Pérez.
Carrick coge impulso de cara a su regreso a la Liga de Campeones
Estos rumores de fichajes surgen mientras Michael Carrick guía al United hacia un final de temporada exitoso. Tras la victoria 1-0 sobre el Chelsea en Stamford Bridge, el equipo está cerca de regresar a la Liga de Campeones, clave para atraer a jugadores de clubes como el Real Madrid.
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Se ha liberado el presupuesto salarial para fichajes estrella
El United trabaja intensamente para garantizar la flexibilidad financiera necesaria y fichar a Tchouameni. Las salidas de Casemiro y Jadon Sancho reducirán la masa salarial. Además, el club aguarda a saber si el Barcelona ejerce su opción de compra de 30 millones por Marcus Rashford antes de mediados de junio, lo que aportaría más fondos.
Con el pase a la Liga de Campeones casi asegurado y la urgencia de un centrocampista de primer nivel, su llegada confirmaría la ambición del United de volver a competir en la élite. Aunque Tchouameni es clave en el Madrid, la oportunidad de ser el pilar de la nueva era en Old Trafford podría seducirle si los clubes acuerdan el precio.