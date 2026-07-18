El Manchester United planea fichar a un defensa del Leicester tras su descenso a la League One

El United ha sido uno de los clubes más activos en el mercado, invirtiendo más de 80 millones de libras en los centrocampistas Andrey Santos y Youri Tielemans. También fichó al portero Karl Darlow, procedente del Leeds, gratis. Sin embargo, según se informa, Carrick no ha terminado: busca un extremo izquierdo, otro centrocampista y un delantero suplente.

Además, la búsqueda de un central se ha vuelto urgente por la crisis de centrales. Matthijs de Ligt sigue de baja por una lesión de espalda, y se espera que Lisandro Martínez se incorpore tarde a Carrington tras jugar la final del Mundial con Argentina. Así, Carrick solo cuenta con el veterano Harry Maguire y los jóvenes sin experiencia Leny Yoro y Ayden Heaven para los próximos partidos.



