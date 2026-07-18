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Leicester City v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Manchester United planea fichar a un defensa del Leicester tras su descenso a la League One

Manchester United
B. Nelson
Leicester
League One
Premier League

Según informes, el Manchester United considera fichar al defensa del Leicester City, Ben Nelson, para reforzar su zaga de cara a la nueva temporada. Los «Diablos Rojos» ya han sido activos en el mercado, pero su regreso a la Liga de Campeones exige más refuerzos para competir en todos los frentes.

  • Los Red Devils buscan refuerzos para la defensa

    El United ha sido uno de los clubes más activos en el mercado, invirtiendo más de 80 millones de libras en los centrocampistas Andrey Santos y Youri Tielemans. También fichó al portero Karl Darlow, procedente del Leeds, gratis. Sin embargo, según se informa, Carrick no ha terminado: busca un extremo izquierdo, otro centrocampista y un delantero suplente.

    Además, la búsqueda de un central se ha vuelto urgente por la crisis de centrales. Matthijs de Ligt sigue de baja por una lesión de espalda, y se espera que Lisandro Martínez se incorpore tarde a Carrington tras jugar la final del Mundial con Argentina. Así, Carrick solo cuenta con el veterano Harry Maguire y los jóvenes sin experiencia Leny Yoro y Ayden Heaven para los próximos partidos.


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  • Stoke City v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    A la caza de la joven promesa del Leicester City

    Para reforzar su defensa, el United ha fijado como prioridad a Nelson. Según el Daily Mail, el joven defensa de 22 años ya informó al Leicester City de su deseo de marcharse este verano. El canterano, clave en una temporada aciaga para los Foxes, disputó 27 partidos mientras el equipo sufría dos descensos consecutivos que lo relegaron a la tercera división inglesa.

    A pesar de las dificultades del equipo, su cotización sigue siendo alta en Europa. West Ham United se ha interesado por el internacional sub-20 inglés, mientras que Torino y Borussia Mönchengladbach ya vieron rechazadas sus ofertas por este potente defensa de 1,96 m. El interés del United supone un importante paso adelante para el joven, que prefiere seguir creciendo en la élite antes que bajar a la League One.


  • Una valoración récord

    El fichaje de Nelson no será fácil para los Red Devils: el Leicester pide 10 millones de libras. Si se paga esa cifra, será el tercer traspaso más caro de la League One. El United debe decidir si acepta el precio o negocia uno menor, aprovechando el descenso de los Foxes.

    El defensa aporta más que altura y juego aéreo: su versatilidad encaja en el esquema de Carrick. Nelson rinde igual de lateral izquierdo, zona en la que el United ha mostrado debilidad. Aunque Luke Shaw se mantuvo sano la pasada temporada, su historial de lesiones preocupa a los médicos. Además, el fichaje de Patrick Dorgu por parte de Ruben Amorim parece destinado a un papel más adelantado, no a una posición defensiva.

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  • Sheffield United v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Preparándose para la Liga de Campeones

    Impulsado por su regreso a la Liga de Campeones y la necesidad de afrontar un calendario intenso, el United busca fichar a Nelson, del Leicester, quien tiene solo 12 meses de contrato. El objetivo es contar con un refuerzo versátil y evitar las crisis por lesiones del pasado. Tras el amistoso contra el Wrexham en Helsinki, se esperan negociaciones intensas para cerrar su cuarto fichaje importante del verano antes del cierre del mercado.

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