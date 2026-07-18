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El Manchester United planea fichar a Sander Berge por 40 millones de libras, mientras que INEOS busca su tercer refuerzo para el centro del campo este verano
Los Red Devils se fijan en Berge
Según The Evening Standard, el United considera fichar al centrocampista del Fulham Berge para reforzar el medio campo. La directiva de Old Trafford lo ve como una opción asequible y rentable frente a otros objetivos, como Manu Koné, del AS Roma. Esta decisión se toma tras la planificación de verano, en la que el director deportivo, Jason Wilcox, habló con Michael Carrick sobre la profundidad del medio campo.
- AFP
Meulensteen detalla las necesidades del centro del campo
René Meulensteen, exsegundo entrenador del United, aconseja fichar al menos dos o tres centrocampistas con perfiles distintos en este mercado. En declaraciones a Tipman Tips, afirmó: «El United necesita fichar al menos a dos, si no a tres centrocampistas, en este mercado de fichajes. Esa es la posición en la que realmente tienen que reforzarse, sobre todo de cara a las próximas competiciones.
«Lo que necesita el United es diversidad en sus fichajes, no tres jugadores del mismo tipo. Ya cuentan con Kobbie Mainoo, un buen jugador con el balón que aporta mucha energía. Por lo tanto, necesitan un jugador muy dinámico y fuerte».
Objetivos alternativos en consideración
Meulensteen destacó a dos talentos de la Premier League que se ajustan a sus criterios tácticos. «Siempre me han gustado los futbolistas técnicos en el centro del campo. Hace tiempo que me gusta Adam Wharton, del United, porque es muy bueno con el balón y se mantiene tranquilo bajo presión. Es capaz de encontrar a cualquiera de los cinco delanteros con un pase decisivo y abre el juego del rival, y eso me encanta. [Carlos] Baleba es muy joven, dinámico y rápido, aunque algo distinto a los otros».
- Getty
Continúa la revisión de la sala de máquinas
La estrategia en el mercado busca reforzar la plantilla para un calendario de cuatro competiciones. Tras fichar a Santos y Tielemans, el club busca un último pivote tras las salidas de Casemiro y la lesión de Ugarte. Por eso, cerrar el fichaje de Berge antes del cierre de la pretemporada es prioritario.
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