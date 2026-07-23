El Manchester United piensa fichar a Tyler Adams, estrella de EE. UU. y del Bournemouth, por un precio bajo

Según el Daily Mail, el United busca fichar a Adams para reforzar su centro del campo. Ya ficharon a Andrey Santos (Chelsea) y Youri Tielemans (Aston Villa) por 85 millones de libras, pero la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte obligan a buscar más profundidad.

Ugarte, lesionado de larga duración tras el Mundial con Uruguay, ha dejado un vacío en el centro del campo que Michael Carrick quiere cubrir. Pese a las múltiples necesidades y al presupuesto controlado, Adams sigue en la lista.







