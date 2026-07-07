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El Manchester United pagaría más de 100 millones de euros por una estrella del Real Madrid tras fallar en otros fichajes
Los Red Devils se disponen a aumentar el gasto
Según se informa, el Manchester United está dispuesto a pagar más de 100 millones de euros (85/114 millones de dólares) para fichar al mediocampista que desea.
Cuando negociaron por Fernandes, los “Diablos Rojos” ofrecieron 85 millones de libras (113 millones de dólares), pero solo garantizaron 80 millones y propusieron pagar los 5 restantes en variables.
Esa vacilación permitió al Tottenham cerrar el fichaje con un pago totalmente garantizado de 85 millones. Con Sandro Tonali y Elliot Anderson ya descartados, United e INEOS comprenden que deben pagar lo necesario o arriesgarse a quedarse cortos en el centro del campo.
- (C)Getty Images
Tchouameni es la prioridad.
Según Fabrizio Romano, el United quiere fichar a Alex Scott y a Aurélien Tchouameni. The Athletic asegura que el club inglés está listo para cerrar el traspaso del francés si el Real Madrid acepta venderlo, pues el equipo español necesita dinero antes de comprar.
Según informes de España, United ofrecería más de 100 millones de euros por el francés.
El sustituto de Casemiro
En su canal de YouTube, Fabrizio Romano confirmó que el exjugador del Mónaco encaja a la perfección en el perfil que busca el club. «Lo que siempre he dicho, y lo que sigo manteniendo hoy, es que, internamente en el Manchester United, a Tchouameni siempre se le ha considerado el fichaje perfecto para el centro del campo. Un jugador de primer nivel, con mentalidad de élite y de talla mundial, por lo que ven a Tchouameni como el sustituto perfecto de Casemiro», explicó Romano.
A pesar de su alta valoración, existen obstáculos importantes para concretar el fichaje. Romano lo resume así: «El principal escollo es su salario. Tchouameni cobra mucho en el Real Madrid y, por ahora, el United ha dejado claro a su entorno que solo fichará si acepta una retribución diferente. Ese es el primer obstáculo».
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La postura del Real Madrid sobre una posible venta
La segunda cuestión importante es la postura de los actuales campeones de Europa. José Mourinho considera al centrocampista una pieza fundamental de sus planes, lo que dificulta cualquier negociación pese a la disposición del United a invertir. «Por el momento, el Manchester United aún no ha recibido luz verde del Real Madrid para negociar el fichaje de Tchouameni», añadió Romano. «Por ahora no reciben ningún mensaje de Madrid que diga: "Sentémonos a negociar"».
Aunque el jugador sigue siendo, por ahora, una pieza «fija» del proyecto en Madrid, una oferta económica muy elevada podría cambiar el panorama. Como concluyó Romano: «Así pues, la pregunta es: ¿podría ser el fichaje soñado para el Manchester United? Sin duda. Es un jugador que les gusta, que les encanta, pero, al mismo tiempo, la situación de Tchouameni podría complicarse debido al salario y a lo que decida el Real Madrid».
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