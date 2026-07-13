El Manchester United olvida a Ederson y ficha a Tielemans por 41 millones de euros. ¿Qué implica esto para Manu Koné?

Tras descartar el fichaje de Ederson del Atalanta —por 40 millones de euros más 5 en bonificaciones, y tras someterse a parte de los reconocimientos médicos en Inglaterra—, Los exámenes no fueron satisfactorios, así que el Manchester United busca ahora su segundo fichaje para el centro del campo tras pagar 60 millones de euros al Chelsea por Andrey Santos. Según David Ornstein, de The Athletic, los Red Devils han acordado con el Aston Villa el traspaso de Youri Tielemans.





El Milan se suma a la puja por Ederson.