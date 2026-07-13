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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El Manchester United olvida a Ederson y ficha a Tielemans por 41 millones de euros. ¿Qué implica esto para Manu Koné?

Manchester United
Y. Tielemans
Fichajes
Aston Villa
M. Kone
Ederson

El internacional belga se une al equipo de Carrick días después de que el Chelsea fichara a Andrey Santos.

Tras descartar el fichaje de Ederson del Atalanta —por 40 millones de euros más 5 en bonificaciones, y tras someterse a parte de los reconocimientos médicos en Inglaterra—, Los exámenes no fueron satisfactorios, así que el Manchester United busca ahora su segundo fichaje para el centro del campo tras pagar 60 millones de euros al Chelsea por Andrey Santos. Según David Ornstein, de The Athletic, los Red Devils han acordado con el Aston Villa el traspaso de Youri Tielemans.


El Milan se suma a la puja por Ederson.

  • MANZAMBI POR TIELEMANS

    Tras fichar al suizo Johan Manzambi por 60 millones más bonificaciones, el Aston Villa ha anunciado que el Manchester United ha pagado la cláusula de 41 millones de Tielemans. El belga llegó en 2023 del Leicester como agente libre. En tres temporadas ha jugado 134 partidos, marcado 10 goles y dado 25 asistencias, además de ganar la Europa League el curso pasado y clasificar al equipo para la Champions por segunda vez en tres años.

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  • ¿EL BELGA DESCARTA A KONE?

    Las llegadas de Andrey Santos y Tielemans refuerzan el centro del campo del Manchester United, que pierde a Casemiro —cuyo contrato expira y ya acordó con el Inter de Miami— y a Manuel Ugarte, ausente varios meses. Con las renovaciones de Mainoo y Bruno Fernandes, el equipo de Carrick debe decidir si vuelve al mercado, tras los rumores sobre Manu Koné, valorado entre 50 y 60 millones de euros.

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