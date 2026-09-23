La decisión de vender directamente el césped histórico llega justo después de una importante remodelación del terreno de juego del estadio. Según los medios oficiales del club, el emblemático terreno fue excavado por completo y retirado meticulosamente hasta sus cimientos el pasado mes de junio.

Estos trabajos de base, enormemente extensos, se llevaron a cabo por primera vez en 14 años. United confirmó oficialmente en su página web que la monumental tarea de excavación fue completada por el trabajador de mantenimiento del césped del club Tony Sinclair.

El proceso se llevó a cabo específicamente para volver a cultivar la superficie con el objetivo de «mejorar el bienestar de los jugadores y el drenaje del agua». En lugar de desechar simplemente el césped antiguo, se conservaron cuidadosamente secciones en cubos de cristal para que los aficionados pudieran coleccionarlas.