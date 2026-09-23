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El Manchester United ofrece a sus aficionados la oportunidad de poseer un pedazo de historia al vender piezas del césped de Old Trafford por 125 £
Ser propietario de una parte de Old Trafford
El United ofrece oficialmente a sus fieles seguidores la rara oportunidad de poseer una pieza física de Old Trafford. Por una considerable cantidad de 125 £ (165 $), los aficionados pueden comprar trozos reales del famoso césped del club, que han sido perfectamente conservados y presentados cuidadosamente dentro de cubos de cristal.
Esta iniciativa, anunciada recientemente, supone una oportunidad verdaderamente única de hacerse con una pieza física de la historia del fútbol. El venerado estadio ha sido testigo de innumerables momentos icónicos a lo largo de los años, y ahora una porción literal de ese famoso terreno de juego está oficialmente a la venta para el público general.
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Mejorar el famoso césped de Old Trafford
La decisión de vender directamente el césped histórico llega justo después de una importante remodelación del terreno de juego del estadio. Según los medios oficiales del club, el emblemático terreno fue excavado por completo y retirado meticulosamente hasta sus cimientos el pasado mes de junio.
Estos trabajos de base, enormemente extensos, se llevaron a cabo por primera vez en 14 años. United confirmó oficialmente en su página web que la monumental tarea de excavación fue completada por el trabajador de mantenimiento del césped del club Tony Sinclair.
El proceso se llevó a cabo específicamente para volver a cultivar la superficie con el objetivo de «mejorar el bienestar de los jugadores y el drenaje del agua». En lugar de desechar simplemente el césped antiguo, se conservaron cuidadosamente secciones en cubos de cristal para que los aficionados pudieran coleccionarlas.
Un campo lleno de recuerdos históricos
El césped retirado recientemente guarda décadas de recuerdos increíbles y definitorios de la historia del club de Mánchester. Durante la legendaria era de Sir Alex Ferguson, el estadio fue testigo de innumerables victorias, incluidos 13 títulos de la Premier League, dos trofeos de la Champions League y numerosos triunfos en la FA Cup.
Sin embargo, el famoso estadio también ha sido testigo de algunos de los peores momentos del United en la historia reciente. Ese césped exacto fue el escenario de una humillante derrota por 5-0 ante su eterno rival, el Liverpool, junto a una dura derrota por 6-1 contra el Tottenham.
Más recientemente, presenció un sorprendente desplome en la Carabao Cup contra el Brighton. El Manchester United dejó escapar de forma dramática una ventaja de 2-0 para acabar cayendo por 3-2, lo que supuso la primera vez en 42 años que el United perdía un partido en casa tras ir ganando al descanso.
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Esperando un futuro más brillante por delante
Con el césped completamente nuevo ya instalado y listo para entrar en acción, el United estará absolutamente desesperado por crear recuerdos mucho mejores de aquí en adelante. La nueva superficie ha sido diseñada específicamente para favorecer un fútbol de alta calidad, y el club buscará aprovecharla al máximo.
Sin duda, los aficionados del Manchester United esperarán que la temporada de su equipo mejore al mismo tiempo que el césped recién renovado. Después de encadenar una serie de resultados increíblemente difíciles en casa, devolver Old Trafford a su condición de auténtica fortaleza sigue siendo una prioridad absoluta.
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