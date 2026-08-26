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El Manchester United, obligado a modificar su equipación tras incumplir las normas de la Premier League contra el Hull City
Infracción del reglamento en la jornada inaugural
Según un informe de The Sun, el Manchester United incumplió las normas de equipación de la Premier League durante su derrota por 2-0 ante el Hull City en el estreno y se ha visto obligado a hacer una modificación.
El club arrancó la campaña sin un patrocinador en la manga izquierda tras la finalización de su contrato de 20 millones de libras al año con DXC Technology.
Sin embargo, según la norma M.15 de la Premier League, los clubes que no tengan un patrocinador comercial en esa manga deben mostrar el parche oficial de la competición en ambas mangas. El equipo no cumplió esta directriz mientras lucía su nueva tercera equipación.
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Eludir las sanciones de la liga
A pesar del descuido con la equipación, el Manchester United evitará cualquier sanción formal por parte de la liga. Los jugadores dejaron un lado completamente vacío junto al parche obligatorio del brazo derecho y al elemento "No Room For Racism". Mientras que Chelsea, Sunderland y Crystal Palace sí lucieron correctamente el icónico león de la liga en ambas mangas durante la jornada inaugural, el United sigue buscando un nuevo socio comercial que sustituya el acuerdo expirado de 20 millones de libras. El club y la liga son conscientes del error.
Frustraciones sobre el terreno de juego
Sobre el terreno de juego, la situación fue igual de frustrante. El capitán Bruno Fernandes reflexionó sobre la mala actuación: "En cada partido fuera de casa les damos demasiado el balón. En los primeros 20 minutos, el portero fue el que más toques dio. Necesitábamos presionar más, ser más agresivos, y luego, de nuevo, tenemos que trabajar las jugadas a balón parado y no encajar este tipo de goles. Contra este tipo de equipos, están esperando ese momento". El entrenador Michael Carrick añadió: "Por dentro, estamos dolidos. Los chicos saben que tenemos que mejorar. Hemos perdido un partido y es uno malo de perder. Pero no cambiará nada".
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Regreso a Old Trafford
Se espera que el Manchester United luzca correctamente el parche de la Premier League en ambas mangas cuando vuelva a la acción contra el Ipswich en Old Trafford el domingo. Carrick y su plantilla estarán desesperados por dejar atrás el fin de semana inaugural, con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos de la nueva campaña y garantizar al mismo tiempo el pleno cumplimiento de la normativa de la liga.
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