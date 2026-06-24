¡El Manchester United o nada! David de Gea deja clara su postura de que «solo hay un club» en medio de los rumores sobre su salida a la Fiorentina

El regreso de De Gea a la élite ha requerido paciencia y perseverancia. Tras dejar el United en junio de 2023 al terminar su contrato, pasó un año alejado del fútbol. En verano de 2024, la Fiorentina lo fichó como agente libre.

Desde su llegada a Florencia ha demostrado que la clase es permanente, con las paradas que ya le hicieron icono en la Premier. Su buen momento fue clave para la Fiorentina en una temporada difícil: el equipo acabó 15.º en la Serie A, cayó en octavos de la Coppa Italia y en cuartos de la UEFA Conference League. A pesar de estos resultados, su contrato actual dura hasta junio de 2028, con una opción de prórroga de un año, lo que indica que se siente cómodo en Fiorentina, salvo que reciba una oferta concreta de Inglaterra.