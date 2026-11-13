Un puesto destacado de la Premier League ha vuelto a quedar vacante tras la decisión de destituir a Michael Carrick después de 32 partidos al frente del equipo. Vio cómo el Manchester United caía a la zona de descenso antes de ser despedido sin miramientos.

Como se llevaba tiempo hablando de un cambio, el United tenía varios candidatos a los que considerar para intentar despertar a un gigante dormido. Se llegó a señalar al exentrenador del Newcastle Eddie Howe como uno de los aspirantes.

El elegido ha sido Pochettino. El argentino cumplirá sus compromisos con la selección de Estados Unidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF antes de regresar al fútbol inglés, donde ya ha trabajado en el Southampton, el Tottenham y el Chelsea.

No llegará al llamado «Teatro de los Sueños» hasta finales de la próxima semana, lo que le dejará poco tiempo para asentarse en uno de los banquillos más exigentes antes de afrontar una visita intimidante a Anfield para medirse al Liverpool, un viejo rival.