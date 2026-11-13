Uno de los banquillos más destacados de la Premier League ha vuelto a quedar vacante tras la decisión de destituir a Michael Carrick después de 32 partidos al frente del equipo . Bajo su mando, el United cayó a la zona de descenso antes de que se le mostrara la puerta de salida sin contemplaciones.

Como se llevaba tiempo hablando de un cambio, el United tenía varios candidatos que considerar para intentar despertar a un gigante dormido. En algún momento se dijo que Eddie Howe, exentrenador del Newcastle, estaba entre los aspirantes .

El elegido ha sido Pochettino. El argentino terminará sus compromisos en la Liga de Naciones de la CONCACAF con la selección de Estados Unidos antes de regresar al fútbol inglés, donde ya ha trabajado en Southampton, Tottenham y Chelsea.

No llegará al llamado «Teatro de los Sueños» hasta finales de la próxima semana, lo que le dejará poco tiempo para asentarse en un puesto de máxima exigencia antes de una complicada visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool, un viejo adversario.