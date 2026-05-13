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Moataz Elgammal

Traducido por

El Manchester United no planea devolver a André Onana al plantel este verano, pero le cuesta encontrar un club que lo fiche de forma definitiva

Manchester United
A. Onana
Premier League
Trabzonspor

El Manchester United ha decidido no reincorporar a André Onana tras su cesión en Turquía. Aunque el portero quiere competir por su puesto, el club busca venderlo. Su alto salario complica su traspaso y aleja a posibles compradores.

  • Onana ha sido descartado

    Según ESPN, el United no planea contar con Onana la próxima temporada. El portero camerunés, fichado en 2023 del Inter por 44 millones de libras, ha pasado esta campaña cedido en el Trabzonspor. En Old Trafford jugó 102 partidos, encajó 150 goles y dejó su portería a cero en 24 ocasiones, además de ganar una FA Cup. El guardameta de 30 años esperaba competir por la titularidad, pero ahora el club busca un nuevo destino para él antes de que expire su contrato en junio de 2028.

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    Se avecina una reorganización en la portería

    La portería cambiará mucho la próxima temporada. Altay Bayindir jugó seis partidos de la Premier League, luego fue suplente y se espera que se vaya este verano. Tras su fichaje de 21 millones de euros procedente del Royal Antwerp, Senne Lammens se hizo con la titularidad, disputó 30 partidos de Liga y se consolidó como portero indiscutible. Aun así, el club busca un nuevo guardameta este verano. La prioridad es contar con un suplente de nivel para Lammens, ya que el equipo se prepara para competir en la Liga de Campeones.

  • El obstáculo económico que supone una mudanza definitiva

    El United quiere vender al jugador de 30 años, pero su salario complica la operación. Pocas entidades están dispuestas a pagar lo mismo. La temporada pasada su sueldo bajó tras quedarse fuera de Europa, lo que facilitó su cesión. Ahora, con la clasificación a la Liga de Campeones, se prevé que vuelva a subir en línea con el resto de la plantilla. Los posibles compradores podrían considerar esas cifras prohibitivas, por lo que United quizá deban subvencionar parte de su salario para facilitar la transferencia.

  • Rams Basaksehir FK v Trabzonspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    A Old Trafford le espera un nuevo comienzo

    El United debe resolver pronto el dilema salarial para reducir su masa salarial. Mientras los interesados analizan el paquete económico, el club quizá deba bajar el precio de traspaso. Fichar un suplente de confianza para Lammens es clave para afrontar el exigente calendario europeo.

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