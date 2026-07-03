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Fulham v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El Manchester United negocia con el West Ham el fichaje de Crysencio Summerville, mientras el futuro de Marcus Rashford sigue sin definirse

Fichajes
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C. Summerville
M. Rashford
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El Manchester United negocia con el West Ham el fichaje de Crysencio Summerville para reforzar su ataque este verano. No obstante, el acuerdo por el extremo holandés podría depender del futuro de Marcus Rashford, cuya situación sigue retrasando los planes de fichajes de los Red Devils.

  • El United intensifica su interés por Summerville

    El United ha intensificado su interés por el extremo del West Ham Summerville y ambos clubes negocian su fichaje este verano, según talkSPORT. Las conversaciones están en fase inicial, pero el jugador de 24 años es prioridad ofensiva para los red devils. Se estima que su traspaso rondaría los 50 millones de libras, tras brillar la temporada pasada y en el Mundial.



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    Las hazañas en el Mundial impulsan las acciones

    La reputación de Summerville se ha disparado tras sus actuaciones con la selección de los Países Bajos. Aunque la Oranje fue eliminada por Marruecos en dieciseisavos, el extremo brilló: marcó en los dos primeros partidos de grupo y dio una asistencia decisiva a Cody Gakpo en la fase eliminatoria.

    El United también valora otras opciones, como Ismaila Sarr, del Crystal Palace, para reforzar las bandas. Tras la eliminación de Holanda, los Red Devils pueden negociar directamente con Summerville.

  • El dilema de Rashford

    Aunque se sigue a Summerville, fichar un extremo depende sobre todo de Rashford. El inglés volverá a Mánchester este verano, pero su futuro en Old Trafford es incierto tras su cese de actividad con el primer equipo.

    No juega con el United desde 2024, tras una temporada cedido. El Barcelona decidió no ficharlo tras su paso por La Liga, así que su futuro inmediato sigue abierto. Aunque podría quedarse, su cláusula de rescisión de 40 millones de libras —accesible a cualquier club salvo Manchester City y Liverpool— sigue acaparando rumores en el mercado.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    El United aguarda claridad antes de actuar.

    El United negocia con el West Ham y vigila la situación de Rashford. Su decisión sobre el inglés marcará si fichan a Summerville u otro extremo.

    Summerville cerró la Premier con cinco goles y cuatro asistencias en 31 partidos, y aunque el West Ham descendió, el United ve potencial en el extremo.

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