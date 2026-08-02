Aunque Lewis-Skelly fue una figura clave en las últimas semanas de la temporada, al ayudar al Arsenal a conquistar su primera Premier League desde 2004, le costó tener minutos con regularidad al principio del año. Arteta ya se había referido anteriormente a la situación y declaró: "He sido duro con él. Hizo una temporada espectacular el año pasado cuando dio el salto al primer equipo. Después tuvo algunos momentos difíciles, pero se mantuvo muy humilde, muy centrado, muy alineado con lo que queríamos hacer, y yo sabía que estaba listo. Ha estado demostrando en cada entrenamiento las oportunidades que tenía para jugar".

Al reflexionar sobre sus dudas a la hora de utilizar al jugador de 19 años en un papel en el centro del campo después de una actuación espectacular en la victoria por 3-0 contra el Fulham la temporada pasada, Arteta añadió: "Probablemente no tengo ni idea y quizá debería haberlo hecho antes, no lo sé. Pero tengo que hacer las cosas cuando creo que el jugador está preparado, el equipo está preparado y el rival es el adecuado para jugar con él en esa posición. Lo hemos hecho hoy, es la primera vez.

"Era un gran riesgo porque sabía lo que iba a pasar. Si salía bien, genial; si hubiéramos perdido el partido: '¿Cómo pones a un chico de esta edad en este escenario en una posición en la que no ha jugado?' Lo sabía, pero tenía la sensación de que era el partido adecuado para él".



