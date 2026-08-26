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¡El Manchester United lanza una ofensiva de última hora por Eduardo Camavinga! Se prepara una oferta de 43 millones de libras mientras el futuro de la estrella del Real Madrid se aclara
El Manchester United estudia un sorprendente golpe en el Bernabéu
El Manchester United está dispuesto a poner a prueba la firmeza del Real Madrid con una importante ofensiva de última hora en el mercado por Camavinga. Según informaciones del medio español Cadena SER, el gigante de la Premier League ha identificado al versátil centrocampista como un objetivo prioritario para reforzar su plantilla. El jugador de 23 años, que se incorporó al Real Madrid procedente del Rennes en el verano de 2021, tiene contrato en el Santiago Bernabéu hasta el verano de 2029. A pesar de las incorporaciones realizadas este verano, la cúpula de Old Trafford parece decidida a cerrar un fichaje de relumbrón que transforme el perfil técnico de la medular del equipo.
El interés llega en un momento curioso para el club español, donde el exentrenador del Manchester United Jose Mourinho ha asumido recientemente el mando. Mourinho ya había sugerido anteriormente que las incorporaciones del Real Madrid para este verano estaban cerradas, pero una oferta formal por un jugador que actualmente está teniendo problemas para contar con minutos de forma regular podría obligar a replanteárselo. Camavinga disputó 43 partidos en todas las competiciones con el Real Madrid la temporada pasada, con dos goles y una asistencia, pero su papel parece limitado con la nueva dirección técnica, ya que solo jugó 10 minutos saliendo desde el banquillo en la victoria por 2-1 en el estreno liguero ante el Espanyol.
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Los problemas en el centro del campo provocan movimientos de última hora
Algunos interpretan el repentino movimiento por Camavinga como una reacción a las recientes actuaciones del United sobre el terreno de juego. El equipo de Carrick firmó una actuación especialmente decepcionante al caer por 2-0 ante el Hull City en un partido que dejó serias dudas sobre la profundidad y el equilibrio de las opciones actuales en el centro del campo.
Carrick ya se ha mostrado activo en el mercado, incorporando a jugadores como Youri Tielemans y Andrey Santos, y cerrando más recientemente la llegada del objetivo de largo recorrido Carlos Baleba desde el Brighton. Sin embargo, la oportunidad de fichar a un talento como Camavinga, que presume de un palmarés repleto en el Real Madrid, con dos títulos de La Liga y dos Champions League, entre muchos otros honores, parece demasiado buena como para dejarla pasar.
La competencia del Chelsea y las prioridades de la plantilla
El United no es el único club de la Premier League que sigue de cerca la situación, ya que, según se informa, el Chelsea también está en la puja por el jugador de 23 años. Informaciones procedentes de España indican que el Manchester United dispone de aproximadamente 80 millones de libras en su presupuesto para fichajes, cantidad que pretende repartir entre la operación por Camavinga y el lateral izquierdo del Barcelona Alejandro Balde.
El club ha estudiado varias opciones para cubrir esa vacante en defensa, entre ellas un interés de larga data en Lewis Hall y vínculos más recientes con el joven del Arsenal Myles Lewis-Skelly. Pese a estos numerosos objetivos, el club aún no ha cerrado un acuerdo por un nuevo lateral izquierdo, lo que convierte los últimos días del mercado en un periodo de máxima tensión.
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Siguen existiendo obstáculos en la ofensiva final de fichajes
Aunque la ambición está clara, el United se enfrenta a obstáculos importantes para convencer a sus principales objetivos de que den el paso. Informes recientes sugieren que Balde prefiere seguir en el Barcelona antes que mudarse a Mánchester, lo que supone un golpe para los planes defensivos de Carrick. Aun así, el United mantiene la esperanza de hacerse con Camavinga, sabiendo que actualmente no cuenta con el favor en el Bernabéu, donde Mourinho parece preferir a Aurelien Tchouameni, Federico Valverde y al nuevo fichaje Bernardo Silva en su once inicial.
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