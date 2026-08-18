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El Manchester United lanza una advertencia de no tocar a Bruno Fernandes mientras el Galatasaray y gigantes italianos rondan su fichaje
Old Trafford cierra la puerta a posibles pretendientes
El Manchester United tiene la intención de rechazar todas y cada una de las ofertas por el centrocampista de 31 años antes del cierre del mercado del próximo mes, independientemente del paquete económico propuesto. Fuentes de alto nivel en Old Trafford han indicado que cualquier club que intente llevarse al internacional portugués simplemente estaría perdiendo el tiempo, ya que sigue siendo el pilar central del planteamiento táctico del equipo dentro del actual proyecto deportivo, según BBC Sport.
Esta postura firme llega después de las informaciones que apuntaban a que varios clubes de primer nivel habían empezado a interesarse por el capitán del United. Los gigantes turcos del Galatasaray, junto a los pesos pesados de la Serie A Juventus y AC Milan, estaban valorando poner a prueba la determinación del United. En particular, se creía que el Galatasaray estaba preparando una operación que podría alcanzar una cantidad final de 50 millones de euros (42,7 millones de libras). Sin embargo, el United se ha movido con rapidez para apagar cualquier especulación y garantizar que su capitán siga centrado en la próxima temporada de la Premier League, en lugar de en una salida al extranjero.
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Un cambio de postura ante el interés saudí
La actual postura inflexible del club representa un cambio significativo respecto a la dinámica interna de hace doce meses. El verano pasado, los dirigentes del United comunicaron a Fernandes que, en esencia, dependía de él aceptar o no una oferta descomunal presentada por el club saudí Al-Hilal. Ese planteamiento anterior no sentó bien al jugador, ya que el portugués admitió después que se sintió «herido» por esa postura. El centrocampista entendió que la disposición del club a dejarle elegir indicaba que no le consideraban indispensable en ese momento concreto.
Decidida a no repetir ese error, la nueva cúpula del United ha dejado esta vez su postura completamente clara. Aunque fuentes del club confirman que todavía no ha habido ofertas formales por el jugador de 31 años, sí han actuado de forma proactiva al trasladar que no está en venta por ningún precio. Esta comunicación proactiva sirve para tranquilizar tanto al jugador como a la afición sobre su valor para la entidad.
Situación contractual e influencia de la afición
A Fernandes le queda un año de contrato, con opción a una temporada adicional. Se sabe que preferiría quedarse en el club donde se ha convertido en un nombre muy conocido y en uno de los favoritos de la afición desde su llegada procedente del Sporting CP. La cláusula de rescisión de 57 millones de libras del internacional portugués ya ha expirado, lo que da al United el control total sobre su futuro en el mercado.
Aunque el United está en una posición sólida para negociar, la entusiasta acogida a Fernandes en Dublín durante el amistoso de pretemporada de la semana pasada ante el Leeds dejó claro al club que los aficionados reaccionarían mal si no quedara claro que está haciendo todo lo posible por retener a su jugador franquicia. La conexión entre el futbolista y la afición de Old Trafford sigue siendo una de las más fuertes de la Premier League.
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Impacto de récord en Old Trafford
Fernandes firmó un récord de la Premier League con 21 asistencias la pasada temporada y es el favorito para ser coronado como Jugador del Año de la PFA 2025-26 en Manchester la próxima semana. Su producción estadística sigue estando entre las mejores del fútbol mundial, y reemplazar su creatividad y liderazgo sería una tarea casi imposible en el mercado actual. Al retirarlo de la lista de transferibles, el United está priorizando la estabilidad y el rendimiento por encima del beneficio económico. A medida que se acerca la temporada de la Premier League, el United está centrando todos sus esfuerzos en reforzar la plantilla alrededor de Fernandes en lugar de buscar a su sustituto.
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