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El Manchester United intensifica la persecución de Louis Page por delante del Arsenal, con el Leicester exigiendo más de 8 millones de libras por el prometedor jugador de 18 años
Batalla por el prodigio del King Power
El Manchester United sigue inmerso en las negociaciones con el Leicester City mientras busca cerrar un acuerdo por Page antes de la fecha límite de las 23:00. Aunque los responsables del club en Old Trafford están actuando con cautela respecto a la velocidad de la operación, crece la creencia de que el joven de 18 años podría ser la pieza final del puzle de su reclutamiento de verano.
Según Sky Sports, el Leicester se resiste a perder a su canterano y espera ingresar una cantidad importante. El club reclama una cifra muy superior a los 8 millones de libras, y algunas informaciones apuntan a que el paquete total podría superar los 10 millones de libras en función de las variables. Page se ha convertido rápidamente en uno de los adolescentes de los que más se habla en el fútbol inglés, después de haber disputado 25 partidos con el primer equipo del Leicester pese a su corta edad.
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La reconstrucción del centro del campo continúa bajo las órdenes de Carrick
Si Page llega a Old Trafford, se incorporará a un centro del campo profundamente renovado. El club ya ha invertido con fuerza este verano, al asegurarse los servicios de Youri Tielemans, Andrey Santos y Carlos Baleba por un total conjunto superior a 150 millones de libras. Mientras que Tielemans y Santos ya se han integrado en la plantilla de Michael Carrick, Baleba está actualmente de baja por una lesión leve de tobillo.
Ha habido cierto debate en torno a los planes inmediatos para Page, con conversaciones sobre un posible acuerdo para que siguiera cedido en el Leicester. Sin embargo, se considera que esa operación es complicada de cerrar durante las últimas horas del mercado. El foco del United sigue puesto en una incorporación permanente para reforzar una plantilla que ha vivido mucho movimiento.
Análisis de un interior moderno
Page no es solo un proyecto de cara a un futuro lejano; es un jugador que ya ha demostrado que puede soportar las exigencias del fútbol sénior. Conocido por su capacidad para superar líneas con el balón en los pies, los ojeadores lo han descrito como un interior moderno.
Los expertos cercanos a la academia del Leicester destacan su «madurez impropia de su edad» como una característica definitoria. Más allá de su calidad técnica y de su capacidad para encontrar el pase definitivo, es su fortaleza mental lo que sugiere que tiene el techo para convertirse en un centrocampista de élite de la Premier League.
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Drama en el cierre de mercado en Old Trafford
Mientras la persecución de Page acapara la atención, otras áreas de la plantilla siguen bajo escrutinio. Los aficionados del United han expresado su preocupación por la falta de la llegada de un nuevo lateral izquierdo, sobre todo porque el futuro inmediato de Harry Amass sigue siendo incierto. El club había sido vinculado con Lewis Hall, del Newcastle, pero un movimiento por la estrella de Tyneside parece estar descartado hasta, como mínimo, el próximo verano.
Las últimas horas del mercado se complican aún más por el propio calendario del Leicester. El Leicester debe jugar esta noche contra el Plymouth en League One, y en un principio se esperaba que Page formara parte de la convocatoria para el partido. Este obstáculo logístico significa que el United debe actuar con rapidez si quiere pasar el reconocimiento médico y completar la documentación a tiempo.
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