El Manchester United sigue inmerso en las negociaciones con el Leicester City mientras busca cerrar un acuerdo por Page antes de la fecha límite de las 23:00. Aunque los responsables del club en Old Trafford están actuando con cautela respecto a la velocidad de la operación, crece la creencia de que el joven de 18 años podría ser la pieza final del puzle de su reclutamiento de verano.

Según Sky Sports, el Leicester se resiste a perder a su canterano y espera ingresar una cantidad importante. El club reclama una cifra muy superior a los 8 millones de libras, y algunas informaciones apuntan a que el paquete total podría superar los 10 millones de libras en función de las variables. Page se ha convertido rápidamente en uno de los adolescentes de los que más se habla en el fútbol inglés, después de haber disputado 25 partidos con el primer equipo del Leicester pese a su corta edad.



