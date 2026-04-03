El Manchester United ha comunicado que Cesc Fábregas «se plantearía» la oferta de trabajo en Old Trafford a pesar de sus vínculos con el Arsenal y el Chelsea

Al centrar su atención en el Manchester United de Carrick, Materazzi elogió encarecidamente el trabajo del excentrocampista. «El Manchester United tiene que confiar en Carrick porque el trabajo que está haciendo ahora mismo es muy bueno», afirmó.

También destacó la conexión de Carrick con el club: «Lo sabe todo sobre el Manchester United. Es un hombre serio. Me cae muy bien».

Se le preguntó a Materazzi si el entrenador del Nápoles, Antonio Conte, podría convertirse en el entrenador del United, pero él cuestionó si es necesario un cambio de entrenador para los Red Devils. «Conte es uno de los mejores entrenadores del mundo… ¿quizás Conte sea la respuesta? Pero con Carrick ya están construyendo algo más grande, así que ¿por qué no seguir con Carrick?».