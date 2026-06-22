El Manchester United ha adquirido la mayor parte de los terrenos para construir el nuevo estadio «Wembley del Norte», con capacidad para 100 000 espectadores, un gran avance para Sir Jim Ratcliffe

El United ha comprado 25 acres a Indurent, firma de Blackstone, para ampliar sus infraestructuras. El terreno, ubicado a 350 m al noroeste de Old Trafford, limita con Wharfside Way, Europa Way y John Gilbert Way.

Esta compra refuerza el proyecto de regeneración liderado por Ratcliffe, quien ya calificó de «evidente» la decisión de reconstruir en el mismo lugar. El club sigue negociando otras pequeñas parcelas, pero no se esperan obstáculos que retrasen las fases finales.