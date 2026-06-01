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Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

El Manchester United ha «acelerado las negociaciones» para fichar a un jugador por 38 millones de libras, pero compite con Arsenal, Chelsea, PSG e Inter por este mediocampista cotizado

Manchester United
M. Fernandes
Premier League
West Ham

Según se informa, el Manchester United ha intensificado su interés en fichar al centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, para renovar su mediocampo este verano. Los «Diablos Rojos» lideran la pugna por el jugador de 21 años, quien probablemente dejará el London Stadium tras una temporada complicada para los «Hammers».

  • Los Red Devils se colocan en cabeza

    El United es el favorito para fichar a Fernandes este verano. El club lo ve como una solución a largo plazo y planea alinearlo junto al capitán Bruno Fernandes en el centro del campo.

    Según CaughtOffside, el comité de fichajes del United ha «acelerado las negociaciones» con los representantes del jugador. Al joven le atrae fichar por Old Trafford, especialmente por la posibilidad de disputar la Liga de Campeones la próxima temporada.

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  • West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Una carrera muy reñida para la estrella de los Hammers

    El Manchester United de Michael Carrick avanza con firmeza, pero no está solo. Arsenal, PSG, Atlético de Madrid, Chelsea, Aston Villa e incluso Inter, Juventus y Napoli siguen de cerca a Fernandes.

    Chelsea y Aston Villa quieren retenerlo en la Premier, mientras que en Italia Inter, Juventus y Nápoles también lo siguen.

  • El descenso obliga al West Ham a actuar

    El West Ham fichó a Fernandes el verano pasado al Southampton por 38 millones de libras (51 millones de dólares). Pero la decepcionante temporada y la probable reestructuración aumentan su salida en la próxima ventana.

    Los Hammers lo valoran entre 42 y 50 millones de libras (67 millones de dólares), cifra que podría bajar tras el descenso. Tiene contrato hasta 2030 sin cláusula de rescisión, lo que, en teoría, refuerza la posición del club, pero las presiones económicas de la Championship hacen cada vez más probable su venta.

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    Batalla estratégica por un talento de primer nivel

    El jugador de 21 años quiere aclarar su futuro cuanto antes para centrarse en el fútbol, tras demostrar que puede brillar pese a las dificultades de su equipo. Es un talento extraordinario que ha mostrado su nivel en un entorno complejo, y los ojeadores coinciden en que está preparado para competir en las mejores ligas europeas. Su futuro se juega entre la estrategia financiera del West Ham y las ambiciones de los grandes de Europa.