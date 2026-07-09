El Manchester United fue rechazado por Aurélien Tchouameni y el Real Madrid tras conocerse el nuevo sueldo del centrocampista

Según AS, el Madrid rechazó ofertas por el internacional francés, quien quería quedarse en la capital y firmó un nuevo contrato de cinco años.

El acuerdo llega en un momento en el que la élite europea sigue rondando a las jóvenes estrellas del Madrid, pero el club se ha mantenido firme. Al prolongar su estancia hasta 2031, los blancos se aseguran de que uno de los mejores recuperadores de balones del fútbol mundial siga siendo pieza clave en su proyecto de transición.



