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El Manchester United fue rechazado por Aurélien Tchouameni y el Real Madrid tras conocerse el nuevo sueldo del centrocampista
Compromiso con la esencia del Bernabéu
Según AS, el Madrid rechazó ofertas por el internacional francés, quien quería quedarse en la capital y firmó un nuevo contrato de cinco años.
El acuerdo llega en un momento en el que la élite europea sigue rondando a las jóvenes estrellas del Madrid, pero el club se ha mantenido firme. Al prolongar su estancia hasta 2031, los blancos se aseguran de que uno de los mejores recuperadores de balones del fútbol mundial siga siendo pieza clave en su proyecto de transición.
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Datos sobre el salario y los ingresos netos
A pesar de los rumores sobre un aumento salarial astronómico, ya se conocen los detalles económicos del contrato. Tchouameni ganará unos 9 millones de euros por temporada, no los 13 millones mencionados. El francés cree que Madrid es el mejor lugar para crecer deportivamente, y sus representantes y el club llegaron a un acuerdo sin dificultades.
Se descarta el interés del Manchester United
La renovación ha sido rápida gracias a la voluntad de ambas partes. El Madrid rechazó las ofertas del United por Tchouameni, quien nunca consideró marcharse.
Los «Red Devils» comprendieron pronto que cualquier intento sería inútil. Ni el jugador ni la directiva consideraron el traspaso. Tchouameni siempre ha dejado claro que su único deseo es seguir creciendo con el Madrid, donde se siente identificado con el club, la ciudad y sus valores.
- AFP
Mourinho da luz verde
El club ha renovado el contrato del jugador de 26 años, una decisión estratégica respaldada por el cuerpo técnico. José Mourinho está encantado, pues ve a Tchouameni como uno de los mejores en su posición y le confía el control y el ritmo del juego. Esa confianza ha sido clave para que el francés comprometa sus mejores años con el club.
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