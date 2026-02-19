Getty Images Sport
El Manchester United estudia fichar al defensa del Barcelona este verano, pero se enfrenta a la competencia del Inter
Los Red Devils identifican a Balde como prioridad defensiva.
El United está intensificando sus esfuerzos para reforzar su lateral izquierdo, y Balde, del Barcelona, se perfila como uno de los principales objetivos para el mercado de fichajes de verano. El gigante de la Premier League ha tenido problemas de inconsistencia y forma física en esa posición, y el jugador de 22 años es considerado una solución a largo plazo con gran potencial. Aunque se dice que el United está listo para tantear el terreno con una primera oferta, se enfrenta a la dura competencia del Inter, que también está siguiendo de cerca al jugador formado en La Masía.
El interés del Old Trafford coincide con el diálogo en curso entre el United y el Barcelona sobre Marcus Rashford. El internacional inglés, actualmente cedido en Cataluña, parece cada vez más cerca de quedarse en España de forma permanente, aunque el precio de su traspaso podría complicar el acuerdo. Esta dinámica podría dar lugar a un acuerdo recíproco, con Balde potencialmente en dirección contraria para reforzar una zaga del United que necesita urgentemente velocidad y flexibilidad táctica.
Mundo Deportivosugiere que el United está dispuesto a ofrecer 40 millones de euros (33,5 millones de libras) para asegurarse los servicios del español. Sin embargo, se espera que esta cifra sea inferior a la valoración interna del Barcelona. Balde tiene contrato hasta 2028 y está protegido por una cláusula de rescisión simbólica de 1000 millones de euros, lo que da al Blaugrana una enorme ventaja en la mesa de negociaciones, ya que sopesa sus necesidades financieras frente a sus ambiciones deportivas.
La reforma defensiva de Flick en el Camp Nou
Se espera que la unidad defensiva de Hansi Flick sufra cambios significativos durante la temporada baja. Aunque el equipo ha tenido un buen rendimiento esta temporada, se ha identificado que las posiciones de lateral carecen de profundidad y de un rendimiento constante al más alto nivel. Estas dificultades han llevado a la directiva a plantearse nuevas incorporaciones, lo que podría provocar la salida de nombres consolidados.
Aunque Balde ha sido el titular indiscutible durante la mayor parte de la temporada, su puesto ya no se considera intocable. Su suplente, Gerard Martin, ya ha despertado el interés del AC Milan, lo que sugiere que se avecina una reorganización más amplia de las opciones defensivas del club. Si el Barcelona quiere equilibrar su delicada situación financiera sin perder competitividad, podría verse obligado a aceptar ofertas por jugadores titulares clave si se alcanza la valoración.
El United espera que esta fase de transición le proporcione la ventaja necesaria para convencer al club catalán de que se desprenda de uno de sus talentos locales más prometedores. Los responsables del club español siguen creyendo en el enorme potencial de Balde y señalan que aún no ha alcanzado su máximo nivel, a pesar de algunas actuaciones individuales irregulares. El cuerpo técnico espera que el joven refuerce su estatus como solución a largo plazo en los últimos meses de la temporada.
La pregunta de 40 millones de euros y el interés del Inter
Existe la sensación de que, aunque Balde es muy valorado, ningún jugador está realmente fuera de juego si llega una oferta transformadora que permita a Flick remodelar otras áreas de su once inicial. Con el defensa comprometido por varios años más, el Barcelona no tiene ninguna presión inmediata para venderlo, aunque es muy consciente de lo rápido que puede fluctuar el valor de mercado de un jugador cuando se acerca a los dos últimos años de su contrato.
La entrada del Inter en la puja añade una capa de complejidad para los Red Devils, ya que los nerazzurri son conocidos por su astucia en el mercado. El interés de varios clubes podría elevar el precio muy por encima del presupuesto inicial del United. Por ahora, la atención sigue centrada en el terreno de juego, pero los rumores procedentes de Manchester y Milán garantizan que el futuro de Balde seguirá siendo uno de los temas principales de la próxima ventana de fichajes de verano.
El futuro de Balde en el Barça: rendimiento y competencia
Balde buscará consolidar su puesto en los planes de Hansi Flick ahora que el Barcelona entra en la recta final de la temporada. El rendimiento del joven en las próximas semanas será clave para determinar si el club lo considera un activo «intransferible» o un jugador que puede sacrificarse para financiar una reconstrucción más amplia de la plantilla.
Para los Red Devils, la prioridad sigue siendo asegurar una plaza europea para garantizar el poderío financiero y el prestigio deportivo necesarios para atraer a objetivos como Balde. El equipo de fichajes seguirá supervisando el progreso del defensa, al tiempo que mantiene un diálogo con el Barcelona sobre el futuro de Rashford. Se espera una oferta formal una vez que se abra oficialmente el mercado de verano y se confirme el presupuesto definitivo del club.
