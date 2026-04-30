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El Manchester United está dispuesto a ofrecer TRES jugadores al AC Milan para cerrar el fichaje de Rafael Leão
Los Red Devils se plantean un intercambio por Leao
El United quiere a Leao para reforzar su banda izquierda y, según *La Gazzetta dello Sport*, ofrecería a Manuel Ugarte, Marcus Rashford o Joshua Zirkzee en un intercambio. Aunque sus ojeadores ya vieron al portugués ante la Juventus, ahora valoran incluir jugadores para facilitar el traspaso.
Los rossoneri suelen preferir ofertas en efectivo por sus estrellas, pero la posibilidad de incorporar a un jugador consolidado de la Premier podría modificar las conversaciones. Leao tiene contrato hasta 2028 con un salario neto de 5,5 millones más bonificaciones, cifra que el United podría igualar o superar para llevarlo a Old Trafford.
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El Milan fija el precio de venta
Aunque Leão tiene una cláusula de rescisión de 175 millones de euros, el Milan aceptaría negociar por unos 50 millones. La relación del jugador de 26 años con la directiva de San Siro se ha enfriado tras un bajón en su rendimiento, y el club ya no lo considera intocable.
El interés del United surge mientras el delantero portugués afronta críticas de la afición rossonera, que incluso le abucheó en una reciente sustitución. Esa frustración, sumada a la necesidad de los ‘red devils’ de reforzar la banda izquierda, ha acelerado las conversaciones sobre un posible traspaso este verano.
Tres estrellas sobre la mesa
Según las informaciones, Zirkzee es un nombre especialmente interesante en las conversaciones, dado el interés que el Milan ya había mostrado por el delantero antes de su fichaje por un equipo inglés. El internacional holandés ha tenido dificultades para conseguir minutos esta temporada, con un total de solo 551 minutos y 21 partidos disputados a lo largo de la campaña 2025-26, lo que le convierte en un candidato ideal para regresar a Italia.
Rashford, cedido en el Barcelona con una opción de compra de 30 millones de euros, y Ugarte, marginado en el United y ofrecido por Jorge Mendes a varios clubes europeos, podrían incluirse como contrapartida.
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El Milan planea una renovación ofensiva
La posible salida de Leão obligaría al Milan a reconstruir su ataque de cara a su regreso a la Liga de Campeones bajo la dirección de Massimiliano Allegri. El club ya busca alternativas para liderar el ataque la próxima temporada y el delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, encabeza la lista para la posición de nueve.
Algunos prefieren dinero fresco para otros fichajes, pero Zirkzee o Rashford cubrirían las urgencias. El United busca a Morgan Rogers para la izquierda, valorado en 100 millones de libras (135 millones de dólares), mientras que Leao costaría la mitad, lo que lo convierte en una opción más económica para los Red Devils.