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El Manchester United está a punto de fichar a Youri Tielemans tras pagar los 35 millones de libras de su cláusula con el Aston Villa
Los Red Devils activan la cláusula de rescisión
El Manchester United ha sorprendido a la Premier League al activar la cláusula de 35 millones de libras de Tielemans, del Aston Villa, evitando así las negociaciones.
Romano lo confirmó en redes con su emblemático «here we go». Una operación rápida y a precio de ganga para un jugador ya probado en la Premier.
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Villa tiene las manos atadas por el contrato
Unai Emery quería construir el mediocampo del Aston Villa con Tielemans, Onana y Kamara. Pero una cláusula de rescisión en el contrato de Tielemans permite su fichaje por un rival directo.
El United aprovechó la cláusula para fichar al centrocampista de 29 años, quien, pese al interés de otros clubes, prefiere recalar en Old Trafford, según The Athletic. El internacional belga fue clave para el Villa la temporada pasada, ayudándolo a clasificarse para la Liga de Campeones y a ganar la Liga Europa; sin embargo, el atractivo del club 20 veces campeón de Inglaterra resultó irresistible.
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El fichaje de Ederson se frustró en el último momento.
El interés por Tielemans surge tras la decisión del United de abandonar el fichaje de Ederson, del Atalanta. El brasileño fue el objetivo principal durante semanas, pero la operación se estancó en la fase final pese a un acuerdo económico ya alcanzado.
Según informes, el club solicitó pruebas médicas adicionales tras su regreso del Mundial y, pese a la confianza del Atalanta en su estado físico, Manchester United prefirió buscar otras opciones, lo que llevó directamente a Tielemans.
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Reforzar el motor del centro del campo de Carrick
Tras las bajas de Casemiro y Manuel Ugarte, Carrick necesitaba refuerzos con experiencia.
Tielemans, figura clave en el recorrido de Bélgica hasta cuartos de final del Mundial, se sumará al joven Andrey Santos para conformar un centro del campo más sólido y creativo. Su capacidad para marcar y asistir convence al United de que es el enlace ideal entre defensa y ataque, justo cuando el equipo busca consolidar su progresión bajo la batuta de Carrick.
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