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El Manchester United espera los resultados de las pruebas de Benjamin Sesko después de que una lesión recurrente en la espinilla le obligara a retirarse de Eslovenia
Un problema recurrente en la espinilla deja fuera al delantero
Sesko se someterá a exámenes médicos esta semana después de sufrir una reaparición de una lesión en la espinilla, según The Athletic. El problema ya le había mantenido fuera de los terrenos de juego durante el verano y ahora le ha obligado a retirarse de la convocatoria de Eslovenia para el actual parón internacional.
Manchester United ha confirmado que está evaluando la situación con cuidado. En una actualización oficial publicada el lunes, el club declaró: "Benjamin se someterá a pruebas esta semana antes de definir su plan de recuperación individual". Sesko sufrió originalmente la lesión durante la primavera, pero jugó con dolor durante dos meses mientras el Manchester United se esforzaba por clasificarse para la Champions League.
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El entrenador confirma un revés en la recuperación física
El delantero se perdió el entrenamiento tras la derrota por 3-2 en la Carabao Cup ante el Brighton y posteriormente estuvo ausente en el empate 1-1 a domicilio contra el Fulham en la Premier League.
Michael Carrick atendió a los medios después del empate en Craven Cottage y admitió que el club sigue sin tener claro el alcance del contratiempo. Carrick explicó: "Aún no estamos seguros con Ben. Sintió algo de dolor después del partido [contra el Brighton], así que lo estamos evaluando. Ahora mismo, desde luego no estaba preparado para [el partido contra el Fulham], así que realmente no tengo más novedades que daros en este momento. Tendremos que ver qué pasa".
Inicio difícil de la campaña
Esta última lesión supone un periodo frustrante para Sesko, que se incorporó al United procedente del RB Leipzig en el verano de 2025 en una operación valorada en 76,5 millones de euros. El acuerdo también incluía 8,5 millones de euros en posibles variables.
A pesar de marcar 12 goles la temporada pasada, hasta ahora solo ha logrado dos tantos en esta campaña y todavía no ha sido titular en un partido de la Premier League. Tuvo más descanso de lo habitual tras su ausencia en la pretemporada, aunque su baja con la selección sugiere que el problema sigue sin resolverse. La última vez que representó a su país fue en octubre de 2025.
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Se acerca un parón internacional crucial
El United aprovechará el actual parón internacional para finalizar el calendario de rehabilitación de Sesko. El departamento médico espera que un periodo prolongado de descanso evite cualquier daño a largo plazo. El United volverá a la competición doméstica cuando reciba al Tottenham Hotspur en Old Trafford el 10 de octubre. Carrick estará deseando poder contar con su atacante clave para ese partido vital.
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