El Manchester United espera los resultados de las pruebas de Benjamin Sesko después de que una lesión recurrente en la espinilla le obligara a retirarse de Eslovenia

Sesko se someterá a exámenes médicos esta semana después de sufrir una reaparición de una lesión en la espinilla, según The Athletic. El problema ya le había mantenido fuera de los terrenos de juego durante el verano y ahora le ha obligado a retirarse de la convocatoria de Eslovenia para el actual parón internacional.

Manchester United ha confirmado que está evaluando la situación con cuidado. En una actualización oficial publicada el lunes, el club declaró: "Benjamin se someterá a pruebas esta semana antes de definir su plan de recuperación individual". Sesko sufrió originalmente la lesión durante la primavera, pero jugó con dolor durante dos meses mientras el Manchester United se esforzaba por clasificarse para la Champions League.