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«El Manchester United es el mejor sitio para él»: Victor Osimhen recibe consejos sobre su futuro en la Premier League, mientras el delantero internacional nigeriano es objeto de rumores sobre su salida del Galatasaray
Okpara apoya su fichaje por el Old Trafford
El exdefensa del PSG, Godwin Okpara, cree que el Manchester United es el destino ideal para el delantero de las Súper Águilas, Osimhen. El jugador de 27 años ha brillado en Estambul, pero la Premier League sigue siendo su gran objetivo, y los “Diablos Rojos” buscan refuerzos en ataque.
En declaraciones a Soccernet, el exdefensa del PSG afirmó: «Preferiría que se fuera al Manchester United. Ya ha jugado en Bélgica, Francia e Italia. Ahora, ¿qué viene después? Si no puede ir a España, ¿por qué no a Inglaterra?
«En Manchester United disfrutará y encajará a la perfección; sería la plataforma ideal para mostrar su talento», concluyó Okpara.
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El Galatasaray mantiene una posición sólida
A pesar de los constantes rumores sobre la Premier League, el Galatasaray mantiene el control sobre su estrella. Osimhen tiene contrato hasta 2029, así que el club no tiene prisa por venderlo a menos que llegue una oferta desorbitada. Se asegura que pedirían unos 150 millones de euros para considerar su salida.
Desde su llegada a la Super Lig ha marcado 59 goles en 74 partidos y ha ganado tres títulos, confirmando la acertada decisión de dejar el Nápoles. A sus 27 años, el delantero entra en su mejor momento.
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El seleccionador de Nigeria desata los rumores
Los rumores de traspaso crecieron tras las palabras del seleccionador nigeriano, Eric Chelle, quien justificó la ausencia del delantero por un posible fichaje.
Al explicar las ausencias, Chelle afirmó: «Osimhen podría cambiar de club, así que es mejor que se quede en casa; si jugara sin estar al 100 % sería malo. Lookman está cansado y el Atlético nos pidió que lo eximamos».
Sus palabras avivaron los rumores sobre su salida del campeón turco.
Desde hace tiempo se relaciona al United con el delantero, uno de los rematadores más letales del mundo. Con la mira puesta en recuperar su protagonismo en la Liga de Campeones, la directiva de Old Trafford sigue buscando un goleador contrastado.
Osimhen aclara las declaraciones del entrenador
Tras las declaraciones de Chelle, Osimhen acudió a las redes sociales para aclarar la situación. El delantero del Galatasaray pidió a aficionados y medios que no sacaran conclusiones precipitadas, pues se estaban malinterpretando las palabras de su entrenador. Aseguró a su club que su compromiso sigue intacto y reafirmó su respeto por la selección nacional.
«Por desgracia, sus palabras se han sacado de contexto y se han exagerado», escribió Osimhen en un comunicado aclaratorio en Instagram. «Él tiene un gran respeto por el Galatasaray, sigue la mayoría de nuestros partidos y nunca tuvo la intención de crear ninguna polémica. Agradezco la charla y la oportunidad de representar a mi país, y espero seguir trabajando con él. Es un gran entrenador al que respeto mucho, así que ruego que ignoren las especulaciones».