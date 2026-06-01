El exdefensa del PSG, Godwin Okpara, cree que el Manchester United es el destino ideal para el delantero de las Súper Águilas, Osimhen. El jugador de 27 años ha brillado en Estambul, pero la Premier League sigue siendo su gran objetivo, y los “Diablos Rojos” buscan refuerzos en ataque.

En declaraciones a Soccernet, el exdefensa del PSG afirmó: «Preferiría que se fuera al Manchester United. Ya ha jugado en Bélgica, Francia e Italia. Ahora, ¿qué viene después? Si no puede ir a España, ¿por qué no a Inglaterra?

«En Manchester United disfrutará y encajará a la perfección; sería la plataforma ideal para mostrar su talento», concluyó Okpara.