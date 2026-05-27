Según el diario «i», el United lidera la carrera por fichar a Fernandes, centrocampista de 21 años que prefiere jugar en Old Trafford. El centrocampista ha brillado esta temporada pese a las dificultades de su equipo, lo que ha despertado el interés de varios grandes de Europa. Arsenal, París Saint-Germain y Atlético de Madrid también le siguen, pero Old Trafford parece haber ganado la partida.

Los ‘red devils’ quieren reforzar el centro del campo y ven al ex del Southampton como pieza clave para la plantilla de Michael Carrick. Su fichaje aportaría juventud y dinamismo al proyecto en crecimiento.



