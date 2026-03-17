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El Manchester United, en el punto de mira por la «asombrosa» venta de Scott McTominay, mientras que una exestrella de la selección escocesa admite que se quedó «atónito» ante el mal uso del centrocampista
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McTominay hace historia al proclamarse campeón de la Serie A
El centrocampista, nacido en Lancaster, estuvo vinculado al United de una forma u otra desde los cinco años. José Mourinho contribuyó a su salto al primer equipo en Old Trafford, donde acabó disputando 255 partidos oficiales con el coloso de la Premier League.
McTominay tuvo dificultades para convencer realmente a los responsables del banquillo de que podía ser una pieza clave en un motor que seguía fallando en ocasiones. Se le consideró prescindible cuando los gigantes de la Serie A llamaron a su puerta.
Saboreó la gloria del título al final de su primera temporada en Nápoles, antes de hacer historia como el primer escocés en ser nombrado Jugador del Año de la Serie A. McTominay también quedó en el puesto 18 en la votación del Balón de Oro de 2025 y ahora se le está ofreciendo un nuevo contrato, mientras comienzan a arreciar los rumores sobre un traspaso por una suma mayor.
¿Por qué el Manchester United dejó que McTominay se marchara de Old Trafford?
Se ha hablado de un posible regreso al fútbol británico y, cuando se le preguntó si eso le interesaría a McTominay a sus 29 años, Gray —en declaraciones a BetSelect.co.uk— dijo a GOAL: «Quiero decir, ¿por qué querría marcharse después del año que ha tenido? Ha sido magnífico. Nunca dudé de él. No entendía, A, por qué nunca jugó más a menudo con el Man United, y, B, por qué lo vendieron. Me quedé estupefacto con esas dos cosas.
«Nunca les falló. Cada vez que jugaba, marcaba, contribuía o creaba ocasiones. Estuvo fantástico, es un futbolista fantástico, como estamos viendo ahora, y ahora se le está reconociendo. Estoy muy contento por el chico, y también por Escocia. Ha tenido una temporada brillante.
«¿Me sorprende? Probablemente el nivel que ha alcanzado, Jugador del Año en Italia, eso es un gran reconocimiento en tu primera temporada. Así que puedes estar muy, muy orgulloso de eso. No querrán que se vaya, ni por asomo. Quieren que se quede.
«Si yo fuera él, a menos que se presente un club enorme, y me refiero a un club enorme, ¿por qué te irías? Tiene 29 años. Si te va bien en Italia y la familia está contenta, mucho de eso depende también de eso, por supuesto, porque nunca se sabe. Pero si todos los factores son buenos, y estás contento, y no puedes ponerle ninguna pega a nada, al lugar donde vives, al estilo de vida, al fútbol, si todo eso cumple con creces, entonces creo que se quedará.
«Pero, ya sabes, depende de él. Podría decir: “Sí, ¿sabes qué? Me gustaría volver, jugar un par de años más, mis últimos años en un gran club, de vuelta en la Premier League”. No lo sé. Pero no veo por qué querría irse. De verdad que no lo veo».
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¿Es que el Manchester United nunca ha definido cuál es la mejor posición de McTominay?
Parte del problema del United es que nunca parecieron determinar cuál es el mejor puesto de McTominay. Está brillando como número 10 ofensivo en el Nápoles, y queda claro que no es el mediocampista defensivo como solían verlo los Red Devils.
Gray añadió: «¡Claro que no lo es! Y eso también vale para Escocia. Lo hemos visto en Escocia desde hace mucho más tiempo de lo que lo vio el Manchester United. Nunca lo entendí. Como dije, siempre estaba en forma. Siempre, incluso cuando salía como suplente, o bien tenía dos o tres ocasiones, o bien marcaba un gol. Y luego, a la semana siguiente, volvían a dejarlo fuera. Y yo me decía: ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo podéis dejar fuera a alguien así?
«Y la forma en que se mueve por el campo, lo recorre todo, va de atrás hacia delante. Pero ahora es como un 10, ¿no? No es un 6 ni un 8. Es un 10. Le gusta subir al ataque. Le encanta marcar goles. Le gusta meterse en el último tercio y rematar o crear ocasiones. Y el United, por la razón que sea, ciertos entrenadores, entrenadores consecutivos, no parecían reconocer eso en absoluto, lo cual me sorprendió.
«Me quedé alucinado cuando se fue, tengo que decirlo. Le dijeron: “Te vamos a vender”. Me quedé estupefacto. Pero bueno, ¡muchas de las decisiones que ha tomado el United en los últimos años han dejado estupefacta a mucha gente!».
Rumores de fichajes y el Mundial: un verano importante para McTominay
Se ha sugerido que el United podría estar dispuesto a volver a fichar a McTominay, ya que busca nuevos refuerzos para el centro del campo, pero se han planteado dudas sobre si tal acuerdo sería posible. Por ahora, un jugador que se encuentra en plena forma aspira a terminar la temporada 2025-26 por todo lo alto en el Nápoles antes de incorporarse a la selección de Escocia para disputar el Mundial.
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