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El Manchester United deja clara su decisión sobre el futuro de Bruno Fernandes «bajo cualquier circunstancia»
El United descarta una salida este verano
El Manchester United ha aclarado que no aceptará la salida de Fernandes en el próximo mercado de fichajes. Según The Sun, la directiva se lo ha hecho saber al centrocampista de 31 años.
Esta postura firme supone un cambio respecto a etapas anteriores, cuando se daba por hecho que el United aceptaría una oferta de 80 millones de libras del club saudí Al-Nassr. Sin embargo, el exentrenador Rubén Amorim convenció al capitán para que se quedara y ahora la directiva quiere retener a su líder carismático.
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Responder a las inquietudes del capitán
La directiva decidió darle garantías privadas tras sus declaraciones en diciembre a Canal 11, en las que admitió sentirse «herido» por la aparente intención del club de lucrarse con su situación. Para rectificar, los responsables de Carrington le han dicho claramente que quieren que sea pieza clave en un Manchester United ganador.
El club cree que estas garantías a mitad de temporada han impulsado el gran estado de forma de Fernandes, quien, con 18 asistencias en la Premier, es favorito al premio al Jugador del Año de la PFA.
Líder dentro y fuera del campo
El portero del United, Senne Lammens, asegura que Fernandes está totalmente comprometido con el club. Tras la victoria 1-0 sobre el Chelsea, el guardameta belga elogió el liderazgo y la exigencia del capitán.
«No siempre es el más expresivo. Se le escucha cuando es necesario, sobre todo antes de los partidos importantes», explicó Lammens. «O cuando quizá tenemos más dificultades, también es alguien que es muy, muy exigente consigo mismo y con todos los demás».
«Por eso, a veces parece frustrado cuando las cosas no salen bien. Pero así debe ser a este nivel, porque quiere ganar la Liga de Campeones y la Premier League».
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Cláusula de rescisión y situación contractual
Aunque el United ha dejado claras sus intenciones, el contrato de Fernandes incluye una cláusula de rescisión de 65 millones de euros (56,5 millones de libras) que clubes de fuera de Inglaterra pueden activar. Esta situación había alertado a grandes equipos europeos y de Oriente Medio, pero el jugador ha reiterado su felicidad en Manchester y el club confía en su futuro.
Su contrato vence en 2027 y el club dispone de una prórroga de un año. Con el equipo tercero en la tabla bajo Michael Carrick y cerca de volver a la élite europea, la directiva confía en que la Liga de Campeones pesará más que cualquier oferta externa.