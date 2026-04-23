El Manchester United deja clara su decisión sobre el futuro de Bruno Fernandes «bajo cualquier circunstancia»

El Manchester United ha aclarado que no aceptará la salida de Fernandes en el próximo mercado de fichajes. Según The Sun, la directiva se lo ha hecho saber al centrocampista de 31 años.

Esta postura firme supone un cambio respecto a etapas anteriores, cuando se daba por hecho que el United aceptaría una oferta de 80 millones de libras del club saudí Al-Nassr. Sin embargo, el exentrenador Rubén Amorim convenció al capitán para que se quedara y ahora la directiva quiere retener a su líder carismático.