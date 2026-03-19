El Manchester United DEBE reforzar sus laterales este verano: la sustitución de Diogo Dalot y Luke Shaw ayudará a los «Diablos Rojos» a dar un salto cualitativo

A diferencia de las opciones para el centro del campo, el mercado de laterales es más complicado, aunque algunos de los mejores jugadores de la Premier League en esa posición de los últimos años no se formaron jugando en las bandas.

Basta con fijarse en el Arsenal, que ha reconvertido con gran éxito a Ben White, Riccardo Calafiori y Jurrien Timber a esa posición desde el centro de la defensa. O pensemos en Pep Guardiola, que convirtió a Josko Gvardiol de central a lateral izquierdo y luego de nuevo a central, o que calificó a Matheus Nunes como «uno de los mejores centrocampistas del mundo» cuando jugaba en el Sporting de Lisboa, antes de llegar a la conclusión de que «no era lo suficientemente inteligente» para jugar en el centro del campo y que se adaptaba mucho mejor al puesto de lateral derecho. Guardiola también ha utilizado a Nico O'Reilly en diversas posiciones, y el internacional inglés ha alternado entre lateral izquierdo, mediocampista defensivo y mediocampista ofensivo.

Si el United quiere un lateral izquierdo tradicional que se incorporen al ataque y sea incisivo, debería fijarse en Lewis Hall, del Newcastle. Su compañero de equipo Tino Livramento, en el punto de mira del City, también es una opción tentadora como lateral derecho, pero su historial de lesiones debería hacer saltar las alarmas. El escollo para ambos jugadores son sus cláusulas de rescisión, ya que es probable que el Newcastle pida alrededor de 80 millones de libras por cualquiera de ellos.

Si el United quiere un jugador que ya haya demostrado su valía en la Premier League —y los éxitos del verano pasado, en contraste con las dificultades a las que se enfrentaron jugadores como Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee y Rasmus Hojlund en años anteriores, sugieren que debería hacerlo—, entonces podría encontrar una buena opción en el mercado fijándose en Pedro Porro, en caso de que el Tottenham descienda, u Ola Aina, si el Nottingham Forest baja de categoría.

Hugo Bueno, cuyo descenso con el Wolves es casi seguro, es una opción aún más económica, ya que estaría disponible por unos 20 millones de libras a pesar de tener algunas de las estadísticas subyacentes más impresionantes de la Premier League.